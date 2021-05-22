УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Гора трупов в саду: в Сальвадоре бывший коп оказался серийным убийцей

22 мая 2021, 12:28

В могилах может быть больше тел, почти все из них принадлежат женщинам или девушкам. На эксгумацию всех тел может пойти месяц.

  • В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел
    В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел Reuters
  • В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел
    В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел Reuters
  • В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел
    В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел Reuters
  • В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел
    В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел Reuters
  • В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел
    В Сальвадоре в саду бывшего копа нашли восемь тел Reuters

Тела, по меньшей мере, восьми человек нашли в могиле в саду бывшего полицейского Уго Эрнесто Осорио Чавеса в Сальвадоре - всех этих людей убили.

По информации Reuters, 51-летний Уго Эрнесто Осорио Чавес был задержан в городе Чалчуапа в этом месяце за убийство 57-летней женщины и ее 26-летней дочери. Он признался в убийстве. Но когда бригады судебно-медицинских экспертов обыскали его дом примерно в 78 км от столицы страны Сан-Сальвадора, они обнаружили как минимум семь ям с телами, некоторые из которых, возможно, были похоронены еще два года назад.

В пятницу прокурор Макс Муньос заявил, что из одной из могил изъяли восемь тел. Для установления личности жертв проведут тесты ДНК.

Как сообщается, в могилах может быть больше тел, большинство из них, как считается, принадлежат женщинам или девушкам. На эксгумацию всех тел может пойти месяц.

Полиция считает, что это открытие раскрывает тайную сеть убийц, которая действует более десяти лет. Еще 10 человек были обвинены в убийстве девяти женщин в вероятно связанных убийствах, а также в четырех других убийствах жертв, тела которых были обнаружены в том же доме.

Маурисио Арриаса, глава национальной полиции Сальвадора, сказал, что Осорио был отстранен от службы 15 лет назад - после того, как его признали виновным в изнасиловании женщины, а также в незаконном сексе с несовершеннолетней, преступления, за которые он в итоге был приговорен к пяти годам лишения свободы.

BBC отмечает, что в Сальвадоре один из самых высоких показателей убийств женщин или девочек в Латинской Америке по признаку пола.

Справка

Сальвадор (официальное название — Респу́блика Сальвадо́р) — государство в Центральной Америке. Граничит с Гондурасом на востоке и севере и с Гватемалой на западе, на юге омывается Тихим океаном. Унитарное государство.

Площадь — 21 400 км², население — около 6,5 млн человек.

Это самая маленькая по площади и самая плотнонаселённая страна в Центральной Америке, а также единственное государство в этом регионе, не имеющее выхода к Карибскому морю, сообщает Википедия.

Читайте также"Я осознал, что я бог и монстр": стрелок объяснил, что случилось в КазаниРанее правоохранители разоблачили мужчину, который подыскивал киллера для физической ликвидации своих врагов. Им оказался житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.

убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Гора трупов в саду: в Сальвадоре бывший коп оказался серийным убийцей». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Страсть и игривость": Настя Каменских удивила сексуальной фигурой в ярком купальнике"Страсть и игривость": Настя Каменских удивила сексуальной фигурой в ярком купальнике В Беларуси разбился "дефицитный" военный самолет: подробности трагедии и имена жертвВ Беларуси разбился "дефицитный" военный самолет: подробности трагедии и имена жертв Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021Появилась дата выхода нового сезона Одруження наосліп 2021 Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в УкраинеСиноптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине Всплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспортВсплыли новые детали о женщине, которая демонстративно выбросила украинский паспорт

Последние новости

13:16
Китайский марсоход начал исследовать Красную планеты: обнародованы первые фото
13:00
Коллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины Видео
12:54
Гороскоп на завтра 23 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство
12:28
Гора трупов в саду: в Сальвадоре бывший коп оказался серийным убийцей Фото
12:20
Соблазнительная французская челка Бриджит Бардо вернулась в моду на лето 2021 Фото Видео
Реклама
12:15
"Маму бьют": в Донецкой области женщину забили до смерти кирпичом
12:15
В Украине подъем поп-музыки, а в России – деградация: продюсер оценил борьбу стран на Евровидении
12:07
Юля Зайка обратилась к Михаилу после драматического финала Холостяка
11:40
Макрон "бахнул" за Украину после тоста на украинском Видео
11:24
От изучения узоров на вышиванках до измерения черепов циркулем – один шаг мнение
11:19
Катя Осадчая в шикарном платье-корсете с глубоким декольте взбудоражила Сеть
11:19
Работал снайпер: на Донбассе украинский военный получил тяжелое ранение Видео
10:59
"Законсервировался" на Лорак: продюсер объяснил, почему Киркоров "врос" в Евровидение Видео
10:50
Гороскоп на сегодня 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: встреча с половинкой и угрозы Видео
10:32
Эксперт объяснил, чем грозит власти Зеленского отставка Шмыгаля Видео
10:05
"Казнить уродов": в Сети призывают жестко наказать семью педофилов-логопедов с Одесчины Видео
09:38
В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки Фото Видео
09:37
В Кремле сделали заявление в ответ на новые санкции США против Северного потока-2 Видео
09:34
Украина может победить на Евровидении-2021, но не ясно, что мы будем с этим делать – Денис Путинцев
09:24
Соревнованием "пророссийских совков" и "патриотических патриотов" избирателя уже не возьмешь мнение
Реклама
08:52
У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР" Видео
08:26
Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма Видео
07:46
"Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы
07:45
Распродажа в Steam: Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и многое другое Видео
07:08
Новые министры ежемесячно: решится ли власть на замену премьера мнение
06:32
Украине грозят тарифные бунты: эксперт назвал главную причину Видео
06:15
Политолог раскрыл неожиданную роль Украины во встрече Байдена и Путина Видео
06:02
Удар по Порошенко: экс-генпрокурор объяснил неожиданный поворот в деле Медведчука Видео
05:34
Эксперт рассказал, как в США выступили против Байдена и за Украину по СП-2 Видео
05:33
Грозит ли Порошенко реальный приговор: аналитик дал прогноз Видео
05:05
С Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинки
04:22
Украинцам пообещали тепло до +26°, но предупредили о ливнях с грозами Видео
03:52
Украинская гимнастка засветила шикарную грудь на пикантном фото
03:02
День святого Николая 2021: нельзя делать на Николу Зимнего Видео
02:17
Эксперт рассказал, будут ли последствия "наезда" Зеленского на Меркель и Макрона Видео
00:49
Ремастер культовой Samorost стал бесплатным на всех платформах Видео
00:19
Синоптик назвал самый жаркий и самый дождливый месяц лета 2021 в Украине Видео
00:10
Продюсер озвучил смысл участия Go-A на Евровидении и где взять денег на новый конкурс Видео
21 мая, пятница
23:58
Холостяк 2021 финал: кого выбрал Миша в 12 выпуске
23:54
Евровидение-2022: кто из артистов обязан поехать на конкурс Видео
Реклама
23:26
"План Б и План С": Разумков рассказал, что делать Украине с Северным потоком-2 Видео
23:15
Эксперт оценил вероятность "политической победы" Украины на Евровидении
23:09
Полнолуние в мае 2021: когда наступит, что можно делать и как изменить жизнь Видео
23:02
США ударили новыми санкциями по России Видео
22:44
Почему эскалация между Палестиной и Израилем была не последней мнение
22:37
Синоптики поведали, ждать ли "сюрпризов" от погоды на выходных Видео
22:32
Почему "вышиванка-косовортка" Зеленского – далеко не последний повод для хейта – эксперт Видео
21:58
Растамаживать авто в Украине собираются через Дию Видео
21:57
Зеленский одобрил новые санкции: полный список юрлиц, которые попали под запрет Видео
21:38
Разумков признался, почему до сих пор не привился от коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять