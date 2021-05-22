Гора трупов в саду: в Сальвадоре бывший коп оказался серийным убийцей

Тела, по меньшей мере, восьми человек нашли в могиле в саду бывшего полицейского Уго Эрнесто Осорио Чавеса в Сальвадоре - всех этих людей убили.

По информации Reuters, 51-летний Уго Эрнесто Осорио Чавес был задержан в городе Чалчуапа в этом месяце за убийство 57-летней женщины и ее 26-летней дочери. Он признался в убийстве. Но когда бригады судебно-медицинских экспертов обыскали его дом примерно в 78 км от столицы страны Сан-Сальвадора, они обнаружили как минимум семь ям с телами, некоторые из которых, возможно, были похоронены еще два года назад.

В пятницу прокурор Макс Муньос заявил, что из одной из могил изъяли восемь тел. Для установления личности жертв проведут тесты ДНК.

Как сообщается, в могилах может быть больше тел, большинство из них, как считается, принадлежат женщинам или девушкам. На эксгумацию всех тел может пойти месяц.

Полиция считает, что это открытие раскрывает тайную сеть убийц, которая действует более десяти лет. Еще 10 человек были обвинены в убийстве девяти женщин в вероятно связанных убийствах, а также в четырех других убийствах жертв, тела которых были обнаружены в том же доме.

Маурисио Арриаса, глава национальной полиции Сальвадора, сказал, что Осорио был отстранен от службы 15 лет назад - после того, как его признали виновным в изнасиловании женщины, а также в незаконном сексе с несовершеннолетней, преступления, за которые он в итоге был приговорен к пяти годам лишения свободы.

BBC отмечает, что в Сальвадоре один из самых высоких показателей убийств женщин или девочек в Латинской Америке по признаку пола.

Справка

Сальвадор (официальное название — Респу́блика Сальвадо́р) — государство в Центральной Америке. Граничит с Гондурасом на востоке и севере и с Гватемалой на западе, на юге омывается Тихим океаном. Унитарное государство.

Площадь — 21 400 км², население — около 6,5 млн человек.

Это самая маленькая по площади и самая плотнонаселённая страна в Центральной Америке, а также единственное государство в этом регионе, не имеющее выхода к Карибскому морю, сообщает Википедия.

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