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Под обстрелами оккупантов погиб известный украинский журналист

4 мая 2022, 23:40

После начала полномасштабной агрессии России Махов ушел на фронт.

Александр Махов
Александр Махов / Facebook/Oleksandr Makhov

4 мая Военнослужащий Вооруженных сил Украины и журналист Александр Махов погиб под обстрелом. Он работал военным корреспондентом телеканала "Дом".

О гибели Махова сообщили телеканал Украина 24 и главред канала иновещания UATV Алексей Мацука.

Именно для этих телеканалов военкор на протяжении многих лет освещал события на передовой.

"Он наш герой, "военкор Махов", как он сам себя называл при первых встречах, а мы до 24 февраля 2022 года всей редакцией пытались отговорить его от занятий именно военной журналистикой и переключиться на документальную публицистику. Но суть характера Саши проявилась в первые же дни войны – он, как всегда, четко, собрано и по-армейски выдержанно оповестил редакцию, что идет на фронт", – рассказал Мацука.

После начала полномасштабной агрессии России Махов ушел на фронт.

"Буду биться и убивать – сколько буду иметь сил", – написал он тогда в Facebook.

Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя.

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