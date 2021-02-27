Протест в поддержку Стерненко под Офисом президента: что требуют активисты

Сторонники Стерненко требуют выпустить активиста на свободу / Владислав Сердюк / Liga.net

В субботу, 27 февраля, на улице Банковой под Офисом президента Украины в 12:00 началась акция в поддержку активиста Сергея Стерненко, который был осужден на 7,3 лет колонии по обвинению в пытках и похищении человека. Организаторы акции заявили о намерении объявить бессрочный протест с требованием освободить Стерненко.

Об акции заранее сообщали на странице Стерненко в Facebook. По словам организаторов, они будут требовать справедливого приговора для активиста. Также они заявили, что протест не связан с политикой и не должен использоваться политическими силами.

По данным издания Liga.net, сейчас на Банковой много прессы и сотрудников правоохранительных органов. Людей пока не много, они расположились на Институтской, но постепенно подходят под Офис главы государства.

Акция в поддержку Стерненко на Банковой / Владислав Сердюк / Liga.net

Акция в поддержку Стерненко на Банковой / Владислав Сердюк / Liga.net

Акция в поддержку Стерненко на Банковой / Владислав Сердюк / Liga.net

Акция в поддержку Стерненко на Банковой / Владислав Сердюк / Liga.net

Как сообщает Сегодня, людей на протесте становится все больше.

Акция в поддержку Стерненко на Банковой / Сегодня

Акция в поддержку Стерненко на Банковой / Сегодня

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook пишет, что сторонники Стерненко продолжают собираться на Банковой.

Акция в поддержку Стерненко на Банковой / facebook.com/vitaliy.shabunin

Чего требуют активисты

Зеленскому выдвинули два главных условия:

Освобождение Стерненко

Перезагрузка Высшего совета правосудия с условием проведения честного конкурса.

Активисты не исключают, что 27 февраля - последняя мирная акция. Следующую акцию планируют провести 9 марта.

Дело Стерненко

Приморский суд Одессы 23 февраля признал активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Он был приговорен к 7,3 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Столько же получил и другой фигурант уголовного дела Руслан Демчук. Дело расследовалось с 2015 года.

После ареста Стерненко в ряде украинских городов прошли протесты. Акции на Банковой сопровождались столкновениями с полицией. Правоохранители задержали 17 протестующих.

Сторонники активиста 23 февраля объявили об организации бессрочной акции протеста, которая закончится только после того, как Стерненко выпустят на свободу.

Сергей Стерненко утверждает, что он не причастен к данному инциденту. Активист в Facebook указывал на тот момент, что единственным доказательством являются показания Щербича. Прокуратура утверждает о наличии протоколов осмотра места инцидента, однако защита Стерненко заявляет о нарушениях во время проведения процедур по судебной экспертизе. В защите утверждают, что среди нарушений – привлечение к судебному процессу неназванного свидетеля, обыски дома у Стерненко в условиях отсутствия адвоката и некорректная экспертиза шумового пистолета.

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