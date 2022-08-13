Под Славянском ВСУ 'покрошили' вражескую ДРГ и уничтожили два грузовика с солдатами РФ

Gограничники вместе с Силами обороны обнаружили движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец.
На Славянском направлении силами Пограничной службы и Силы обороны были уничтожены два российских грузовика и личный состав оккупантов.
Как говорится в сообщении ГПСУ в Telegram, пограничники вместе с Силами обороны обнаружили движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец.
"Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов", — отметили украинские защитники.
Также на наблюдательном посту бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать реку. Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел.
Ранее сообщалось. что в результате интенсивного боя бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили сводную бригаду российских оккупантов. Об этом рассказал отец погибшего солдата РФ Никиты Чулкина Константин.
По его словам, его сын служил в 289-ом отдельном смешанном авиационном полку.
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