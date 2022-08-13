Под Славянском ВСУ 'покрошили' вражескую ДРГ и уничтожили два грузовика с солдатами РФ

ВСУ уничтожили под Славянском вражескую ДРГ / Фото УНИАН

На Славянском направлении силами Пограничной службы и Силы обороны были уничтожены два российских грузовика и личный состав оккупантов.

Как говорится в сообщении ГПСУ в Telegram, пограничники вместе с Силами обороны обнаружили движение российской техники на противоположном берегу реки Северский Донец.

"Из противотанковых гранатометов военнослужащие уничтожили два грузовика и личный состав оккупантов", — отметили украинские защитники.

Также на наблюдательном посту бойцы заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать реку. Пограничники открыли огонь, после чего противник с потерями отошел.

Ранее сообщалось. что в результате интенсивного боя бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили сводную бригаду российских оккупантов. Об этом рассказал отец погибшего солдата РФ Никиты Чулкина Константин.

По его словам, его сын служил в 289-ом отдельном смешанном авиационном полку.

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