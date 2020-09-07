Подачу воды в Крыму начали жестко ограничивать

Аксенов предупредил жителей Симферополя, что жесткий этап ограничений подачи воды неизбежен.
В аннексированном Крыму усугубилась ситуация с водой. В Симферополе с понедельника, 7 сентября, ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
По информации, на полуострове начинается третий и самый жесткий этап ограничений. Теперь жители города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду утром и вечером, потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки.
В то же время подконтрольный России "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей Симферополя, что жесткий этап ограничений подачи воды неизбежен. Прогнозируемые осадки, по его словам, не дали ощутимого притока в водохранилища.
"Никакой паники. Это реальная обстановка. Вчера дожди прошли, короткие правда. Мы получили ерунду – примерно 50 кубометров воды. Этого, конечно, мало", – сказал Аксенов в понедельник, 7 сентября.
Водоснабжение Крыма – о чем говорилось ранее:
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.