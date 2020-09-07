Подачу воды в Крыму начали жестко ограничивать

В Крыму начали жестко ограничивать подачу воды / УНИАН

В аннексированном Крыму усугубилась ситуация с водой. В Симферополе с понедельника, 7 сентября, ввели почасовую подачу питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации, на полуострове начинается третий и самый жесткий этап ограничений. Теперь жители города и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду утром и вечером, потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки.

В то же время подконтрольный России "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов предупредил жителей Симферополя, что жесткий этап ограничений подачи воды неизбежен. Прогнозируемые осадки, по его словам, не дали ощутимого притока в водохранилища.

"Никакой паники. Это реальная обстановка. Вчера дожди прошли, короткие правда. Мы получили ерунду – примерно 50 кубометров воды. Этого, конечно, мало", – сказал Аксенов в понедельник, 7 сентября.

Водоснабжение Крыма – о чем говорилось ранее: