Подарок 'для самого крутого воина': в Сети восхитились фото Залужного в уникальной вышиванке

В Сети восхитились фото Залужного в уникальной вышиванке / коллаж УНИАН и Instagram

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил от украинского бренда Maruna by Maria заметный подарок – уникальную вышиванку со старинным узором. Снимок Залужного в эксклюзивной рубашке появился на странице бренда в Instagram.

Вышиванку собственными руками создавали лучшие специалистки бренда. Они верят, что наряд станет для главнокомандующего ВСУ настоящим оберегом.

"Для самого крутого воина, генерала, атамана современной Украины Валерия Залужного. Спасибо за мирное небо и возможность работать. Здоровья вам, Генерал! Пусть эта вышиванка станет настоящим оберегом! Носите в радость!", – подписали снимок представители бренда.

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Как подчеркнула главный дизайнер бренда, мастерицы воспроизвели старинные образцы национальной одежды на современных тканях и в современной интерпретации.

"Здесь хорошо все!", "Слава генералу! И мастерицам хвала!", "Слава ЗСУ", ‒ написали восхищенные пользователи Сети.

Напомним, российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

Легендарная голливудская актриса Шерон Стоун (которая прославилась главной ролью в эротическом триллере Пола Верховена "Основный инстинкт") решила продемонстрировать гостям Каннского фестифаля свою поддержку Украине в войне против России.

Стоун надела синие брюки, блузку, жакет, а также обула туфли в цвет всего образа. Оказавшись перед объективами фотографов, Стоун расстегнула жакет и показала желтую подкладку.

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