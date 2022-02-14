Подготовка дома, "тревожный чемодан" и действия при обстреле: что делать в случае войны и ЧС

Подробную инструкцию предоставили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
На фоне угрозы вторжения России Министерство культуры и информационной политики Украины предоставило подробную инструкцию о том, что делать в случае ЧС или войны.
Основные правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций опубликовали на сайте ведомства.
Как обустроить свой дом или квартиру в случае ЧП
Некоторые вопросы следует продумать заранее, чтобы лучше оборудовать свое жилье на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких:
- по возможности узнайте, где находятся ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;
- проверьте наличие аварийного выхода;
- сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
- проверьте наличие в аптечке средств оказания первой медицинской помощи и продумайте, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;
- подготовьте средства пожаротушения;
- позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики, свечи);
- подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;
- соберите самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в хранилища;
- позаботьтесь об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива
- для своевременной эвакуации из опасного района;
- в холодное время подумайте об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления.
Как могут известить о начале войны и что делать дальше
Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал "Внимание всем!".
Услышав такой сигнал включите телевидение или радио, послушайте сообщения и следуйте инструкциям. Оставляйте теле- и радиоканалы включенными – через них может поступать дальнейшая информация.
Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий
Прежде всего необходимо сохранять спокойствие - от этого будет зависеть, насколько умело и быстро вы сможете справиться с кризисом и минимизировать ее последствия.
Как подготовить "тревожный чемодан"
В случае эвакуации или перехода в более безопасный район вам понадобятся самые необходимые вещи, которые нужно приготовить заранее:
- паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность);
- деньги (наличные деньги и банковские карты);
- зарядные устройства для мобильных телефонов;
- радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов (мультитул), нож, мусорные пакеты,
- блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;
- теплая одежда (если есть такая возможность, подготовьте также термоодеяло), нижнее белье, надежную удобную обувь;
- гигиенические средства;
- аптечку (подробнее см. в Приложении), включая ежедневно медицинские препараты, а также рецепты на медикаменты;
- посуда, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить пищу;
- воду и продукты питания на 3 суток, которые долго сохраняются и не требуют дополнительного приготовления;
Все эти вещи необходимо упаковать во вместительный, удобный рюкзак и держать его наготове. В случае чрезвычайной ситуации это сократит время на собрание.
Что делать при обстреле
Что должно быть в аптечке
По рекомендациям Министерства Здравоохранения Украины аптечку следует укомплектовать в соответствии с вашими потребностями и заранее проверить срок годности всех препаратов.
- сухой и медицинский спирт;
- 2 пары резиновых перчаток;
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
- средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт, гемостатическиое средство;
- марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты;
- эластичные бинты с возможностью фиксации;
- пластыри разных размеров;
- атравматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем;
- большой кусок ткани, которой можно зафиксировать конечность пострадавшего;
- антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые.
- салфетки.
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