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Подготовка дома, "тревожный чемодан" и действия при обстреле: что делать в случае войны и ЧС

14 февраля 2022, 18:01

Подробную инструкцию предоставили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Что делать в случае войны и ЧС / УНИАН

На фоне угрозы вторжения России Министерство культуры и информационной политики Украины предоставило подробную инструкцию о том, что делать в случае ЧС или войны.

Основные правила поведения в случае чрезвычайных ситуаций опубликовали на сайте ведомства.

Как обустроить свой дом или квартиру в случае ЧП

Некоторые вопросы следует продумать заранее, чтобы лучше оборудовать свое жилье на случай чрезвычайной ситуации и защитить себя и близких:

  • по возможности узнайте, где находятся ближайшие укрытия и проверьте состояние подвального помещения;
  • проверьте наличие аварийного выхода;
  • сделайте запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения;
  • проверьте наличие в аптечке средств оказания первой медицинской помощи и продумайте, какие лекарства могут потребоваться в течение длительного времени;
  • подготовьте средства пожаротушения;
  • позаботьтесь об альтернативных средствах освещения помещения на случай отключения энергоснабжения (фонарики, свечи);
  • подготовьте средства для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;
  • соберите самые необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в хранилища;
  • позаботьтесь об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива
  • для своевременной эвакуации из опасного района;
  • в холодное время подумайте об альтернативном обогреве дома на случай отключения централизованного отопления.

Как могут известить о начале войны и что делать дальше

Если вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий или продолжающиеся в течение нескольких минут звуки громкоговорителя, это означает предупредительный сигнал "Внимание всем!".

Услышав такой сигнал включите телевидение или радио, послушайте сообщения и следуйте инструкциям. Оставляйте теле- и радиоканалы включенными – через них может поступать дальнейшая информация.

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Что делать в чрезвычайной ситуации или в зоне боевых действий

Прежде всего необходимо сохранять спокойствие - от этого будет зависеть, насколько умело и быстро вы сможете справиться с кризисом и минимизировать ее последствия.

mil.gov.ua
mil.gov.ua

Как подготовить "тревожный чемодан"

В случае эвакуации или перехода в более безопасный район вам понадобятся самые необходимые вещи, которые нужно приготовить заранее:

  • паспорт и копии всех необходимых документов (свидетельство о рождении, военный билет, документ об образовании, трудовую книжку или пенсионное удостоверение, документы на собственность);
  • деньги (наличные деньги и банковские карты);
  • зарядные устройства для мобильных телефонов;
  • радиоприемник, фонарик, сигнальные устройства, компас, часы, компактный набор инструментов (мультитул), нож, мусорные пакеты,
  • блокнот, карандаш, нити, иглы, спички, зажигалки;
  • теплая одежда (если есть такая возможность, подготовьте также термоодеяло), нижнее белье, надежную удобную обувь;
  • гигиенические средства;
  • аптечку (подробнее см. в Приложении), включая ежедневно медицинские препараты, а также рецепты на медикаменты;
  • посуда, в которой сможете приготовить, разогреть и хранить пищу;
  • воду и продукты питания на 3 суток, которые долго сохраняются и не требуют дополнительного приготовления;

Все эти вещи необходимо упаковать во вместительный, удобный рюкзак и держать его наготове. В случае чрезвычайной ситуации это сократит время на собрание.

Что делать при обстреле

mil.gov.ua

Что должно быть в аптечке

По рекомендациям Министерства Здравоохранения Украины аптечку следует укомплектовать в соответствии с вашими потребностями и заранее проверить срок годности всех препаратов.

  • сухой и медицинский спирт;
  • 2 пары резиновых перчаток;
  • клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания;
  • средства для остановки кровотечения — турникет, кровоостанавливающий бинт, гемостатическиое средство;
  • марлевые салфетки разных размеров и нестерильные марлевые бинты;
  • эластичные бинты с возможностью фиксации;
  • пластыри разных размеров;
  • атравматические ножницы для разрезания одежды на потерпевшем;
  • большой кусок ткани, которой можно зафиксировать конечность пострадавшего;
  • антисептические средства – дезинфицирующее средство для рук, спиртовые.
  • салфетки.

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Автор: Сергей Кущ
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война вторжение России новости Украины
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