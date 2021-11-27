Подготовка госпереворота с Ахметовым: журналист раскрыл имена заговорщиков

Владимир Зеленский / скриншот

В подготовке государственного переворота в Украине, в который могут втянуть Рината Ахметова, о чем ранее заявил президент Владимир Зеленский, замешаны бывшие высокопоставленные сотрудники украинских спецслужб.

По данным журналиста Кристофера Миллера, попытку государственного переворота готовили "офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму".

Журналист пишет, что главным "куратором" является работник ФСБ, которого зовут Василий Васильевич Лаптев. Имена трех украинцев: Алексей Васильев, Василий Грицак (экс-замглавы Государственной миграционной службы) и Эдуард Федосов (глава полтавской милиции с 2011 по 2014 год).

Ответ фигуранта дела о госперевороте

В разговоре с УП Федосов отметил, что со времени увольнения из рядов МВД в феврале 2014 года (по собственному желанию) находится в Киеве, последний раз был в Крыму в 2012 году.

Эдуард Федосов / poltava.to

Экс-милиционер говорит, что последний раз общался с Грицаком по телефону в 2018-2019 годах. С другим экс-сотрудником структур МВД Алексеем Васильевым (по данным Федосова находится за пределами Украины – ред.) общался по телефону несколько дней назад на разные темы.

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По его словам, олигарха Рината Ахметова видел только по телевизору. Федосов говорит, что с удивлением узнал о якобы причастности к подготовке госпереворота от друзей, прочитавших новость в СМИ. Федосов подчеркнул, что готов предоставить правоохранителям исчерпывающие объяснения.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине.

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