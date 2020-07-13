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Криклий пояснил, почему не стоит ждать подорожания авиабилетов

По словам министра, в Украине аналог нового сбора существовал уже много лет.

13 июля 2020, 21:23
Криклий
Криклий прокомментировал принятия Радой законопроекта / УНИАН

В понедельник, 13 июля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект №2424 относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибываемого в аэропорт Украины".

Введение сбора за вылет пассажиров из аэропортов Украины не приведет к повышению стоимости авиабилетов. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Комментируя принятые Верховной Радой изменения в Воздушный кодекс, министр отметил, что они устанавливают единые правила игры для всех авиаперевозчиков.

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"Закон четко определяет особенности взимания государственной пошлины как за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, так и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывает в аэропорт Украины", - сказал он.

Это обязательный сбор для всех пассажиров внутренних и международных рейсов, уточнил Криклий. "Но такие изменения никак не означают, что мы вводим новые авиационные сборы или увеличиваем их размер", - подчеркнул он.

По словам министра, в Украине аналог этого сбора существовал много лет.

"Международные компании, которые летают к нам, включают этот сбор в цену билета отдельной строкой - UD. Поэтому еще раз подчеркиваю, повышение цен на билеты через этот закон не произойдет", - резюмировал глава Мининфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, в аэропортах Киева и Львова будут функционировать лаборатории для тестирования на коронавирус.

новости Украины Владислав Криклий авиабилеты Кабинет Министров
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