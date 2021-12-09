Подвалы, метро, паркинги: хватит ли украинцам бомбоубежищ в случае войны, и в каком они состоянии

В Киеве и в других городах хранилища собрали на специальную интерактивную карту.
На фоне угрозы военной эскалации со стороны России и стягивания российских войск к украинской границе в городах Украины начали проверять, в каком состоянии находятся укрытия.
Проверки устраивают не только в Киеве, а и в других крупных городах, сообщает ТСН.
Только в столице Украины насчитывается около 4,5 тысяч помещений, где в случае необходимости население может укрыться от угрозы. Они оборудованы в подвалах домов, на предприятиях. Спрятаться можно и в паркинге для автомобилей – в местной власти рассказывают, что в таком случае смогут оперативно освободить паркинг от транспортных средств.
"У нас есть громкоговоритель. Мы даем в течение полминуты, что нужно освободить паркинг от автомобилей. Мы уже такое практиковали, проводили занятия. В течение семи минут все автомобили будут на улице", – рассказал начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Соломенской РГА Киева Анатолий Ткач.
В столице самая большая надежда на метрополитен, который сможет вместить большое количество людей. В целом во всех хранилищах столицы, вместе с метрополитеном, смогут укрыться более 2,5 млн человек – это лишь половина населения Киева. Однако местные власти уверяют, что этого достаточно, ведь в случае чрезвычайной ситуации будет проводиться эвакуация горожан.
"Линия соприкосновения за сутки сюда не придет. Если будет режим чрезвычайной ситуации, он будет здесь. Все хранилища подготовят к работе. Если возле Киева будет линия боевых действий – город эвакуируют", – говорит директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.
В каком состоянии бомбоубежища в городах Украины
В Киеве сейчас не все бомбоубежища в идеальном состоянии. Журналистам показали одно из бомбоубежищ, которое расположено в Шевченковском районе столицы. Оно скрыто под землей не менее, чем на 5 метров, и сможет защитить от авиаударов, обстрелов и химических атак. Одновременно в хранилище могут находиться 300 человек. В случае войны там разместят штаб Шевченковской администрации и жителей соседних домов.
Сейчас в этом хранилище еще не хватает огнетушителей и противогазов, также планируется запуск сотовой связи – мобильный под землей не ловит. Кроме этого, установят генератор на случай отключения электроснабжения.
Проверки бомбоубежищ проводят и в других городах государства. Так, в Запорожье после 2014 года оказалось, что все такие хранилища в очень плохом состоянии. После инвентаризации часть аварийных хранилищ вывели из перечня, часть – привели в порядок. Теперь некоторые из них оборудованы чуть ли не лучше, чем в столице.
Как найти ближайшее бомбоубежище в своем городе
Найти ближайшее хранилище люди могут с помощью указателей, размещенных на зданиях, или же на электронной карте – такие интерактивные карты создали для хранилищ Киева и крупных городов.
Карту хранилищ столицы можно увидеть на сайте КГГА. Там есть удобный поиск по районам города.
Информацию о расположении защитных сооружений в разных областях Украины можно найти на региональных сайтах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и на сайтах местных органов власти. Главред собрал эту информацию и сформировал для вас список. Здесь вы можете найти вашу область, перейти по ссылке и на карте или в списке найти хранилища в вашем населенном пункте.
Бомбоубежища в населенных пунктах всех областей Украины:
- Винницкая область (список), город Винница (карта)
- Волынская область (карта)
- Днепропетровская область
- Донецкая область (карта)
- Житомирская область (список)
- Закарпатская область
- Запорожская область (карта)
- Ивано-Франковская область (карта)
- Киевская область
- Кировоградская область (карта)
- Луганская область (карта)
- Львовская область (карта)
- Николаевская область (список)
- Одесская область (карта)
- Полтавская область (карта)
- Ривненская область (карта)
- Сумская область (карта)
- Тернопольская область
- Харьковская область (карта)
- Херсонская область (карта)
- Хмельницкая область
- Черкасская область (карта)
- Черновицкая область (карта)
- Черниговская область (карта)
Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Россия сосредоточила возле украинской границы 94 тысячи военных но численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий, подчеркнул министр.
О том, что Россия хочет нарастить количество своих войск у границ Украины, сообщала ранее и американская разведка.
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