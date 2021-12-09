Подвалы, метро, паркинги: хватит ли украинцам бомбоубежищ в случае войны, и в каком они состоянии

В Украине проверяют бомбоубежища из-за угрозы войны с Россией / УНИАН

На фоне угрозы военной эскалации со стороны России и стягивания российских войск к украинской границе в городах Украины начали проверять, в каком состоянии находятся укрытия.

Проверки устраивают не только в Киеве, а и в других крупных городах, сообщает ТСН.

Только в столице Украины насчитывается около 4,5 тысяч помещений, где в случае необходимости население может укрыться от угрозы. Они оборудованы в подвалах домов, на предприятиях. Спрятаться можно и в паркинге для автомобилей – в местной власти рассказывают, что в таком случае смогут оперативно освободить паркинг от транспортных средств.

"У нас есть громкоговоритель. Мы даем в течение полминуты, что нужно освободить паркинг от автомобилей. Мы уже такое практиковали, проводили занятия. В течение семи минут все автомобили будут на улице", – рассказал начальник отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Соломенской РГА Киева Анатолий Ткач.

В столице самая большая надежда на метрополитен, который сможет вместить большое количество людей. В целом во всех хранилищах столицы, вместе с метрополитеном, смогут укрыться более 2,5 млн человек – это лишь половина населения Киева. Однако местные власти уверяют, что этого достаточно, ведь в случае чрезвычайной ситуации будет проводиться эвакуация горожан.

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"Линия соприкосновения за сутки сюда не придет. Если будет режим чрезвычайной ситуации, он будет здесь. Все хранилища подготовят к работе. Если возле Киева будет линия боевых действий – город эвакуируют", – говорит директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

В каком состоянии бомбоубежища в городах Украины

В Киеве сейчас не все бомбоубежища в идеальном состоянии. Журналистам показали одно из бомбоубежищ, которое расположено в Шевченковском районе столицы. Оно скрыто под землей не менее, чем на 5 метров, и сможет защитить от авиаударов, обстрелов и химических атак. Одновременно в хранилище могут находиться 300 человек. В случае войны там разместят штаб Шевченковской администрации и жителей соседних домов.

Сейчас в этом хранилище еще не хватает огнетушителей и противогазов, также планируется запуск сотовой связи – мобильный под землей не ловит. Кроме этого, установят генератор на случай отключения электроснабжения.

Проверки бомбоубежищ проводят и в других городах государства. Так, в Запорожье после 2014 года оказалось, что все такие хранилища в очень плохом состоянии. После инвентаризации часть аварийных хранилищ вывели из перечня, часть – привели в порядок. Теперь некоторые из них оборудованы чуть ли не лучше, чем в столице.

Как найти ближайшее бомбоубежище в своем городе

Найти ближайшее хранилище люди могут с помощью указателей, размещенных на зданиях, или же на электронной карте – такие интерактивные карты создали для хранилищ Киева и крупных городов.

Карту хранилищ столицы можно увидеть на сайте КГГА. Там есть удобный поиск по районам города.

Информацию о расположении защитных сооружений в разных областях Украины можно найти на региональных сайтах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и на сайтах местных органов власти. Главред собрал эту информацию и сформировал для вас список. Здесь вы можете найти вашу область, перейти по ссылке и на карте или в списке найти хранилища в вашем населенном пункте.

Бомбоубежища в населенных пунктах всех областей Украины:

Ранее министр обороны Алексей Резников отмечал, что Россия сосредоточила возле украинской границы 94 тысячи военных но численность военных подразделений вблизи украинских рубежей может увеличиться до 175 тысяч. Однако Киев готов к такому сценарию развития событий, подчеркнул министр.

О том, что Россия хочет нарастить количество своих войск у границ Украины, сообщала ранее и американская разведка.

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