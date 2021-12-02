"Подвел источник": Бигус опроверг расследование об обысках у Кивы и назвал свой материал фейком

Илья Кива не настолько богат, как его сделал Бигус / УНИАН

Журналисты проекта Bihus.Info заявили об ошибке в работе редакции. Речь идет о материале, "героем" которого стал одиозный нардеп Илья Кива и о том, что в его доме якобы провели грандиозный обыск.

В Facebook автор проекта Денис Бигус лично рассказал, что "в расследовании были использованы фотографии из другого дела. А их журналистам передал источник в правоохранительных органах"

"Мы ошиблись, доверившись источнику, и приносим извинения подписчикам. В первый раз за 8 лет в редакции ошибка такового масштаба, что по другому, чем факап ее не именовать. Приносим огромные извинения всем нашим зрителям и коллегам из других СМИ, распространивших эту новость", - сказано в его сообщении.

В "расследовании" Bihus.Info сообщалось, что во время обысков в доме Кивы обнаружили много налички, золото и картины авторства журналистки Светланы Крюковой.

Сам Кива заявил, что кроме носков, трусов и спортивного костюма, а также репродукций картин Крюковой во время обысков у него ничего не нашли. И он решил подать в суд на Bihus.Info.

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Между тем обыски у Кивы прошли утром 16 ноября. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию. Однако в Офисе генпрокурора сообщили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

Напомним, ранее аттестационная коллегия Минобразования и науки отменила решение ученого совета, который присудил одиозному народному депутату Украины Илье Киеве научную степень кандидата наук. По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования Верховной Рады, нардепа Юлии Гришиной, решение было принято единогласно.

Также ранее у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы отобрали наградной пистолет, который ему выдали в 2015 году.

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