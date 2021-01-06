Погиб сын Геннадия Корбана - источник

Умер сын Корбана / Хвиля

5 января погиб сын бизнесмена и политика Геннадия Корбана.

Как сообщает Telegram-канал Карточный Офис, сын политика пропал во вторник днем.

"Школьник Лев Геннадиевич Корбан пропал сегодня днем, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны", - сказано в сообщении.

Позже издания Dетектив-Info опубликовало фото с места предполагаемой трагедии.

На снимках зафиксировано транспортное средство, на котором якобы уехал кататься со своей одноклассницей 16-летний Лев Корбан.

Багги, перевернутое вверх дном, лежит на дне водоема.

Свои соболезнования выразила журналист Наталья Влащенко в Facebook, а также политик Игорь Мосийчук.

В свою очередь, издание Днепр оперативный со ссылкой на собственные источники сообщает, что 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура.

"Девушка, проживающая в Новоалександровке, вместе с приехавшим в гости из Днепра одноклассником поехала днем кататься на квадроцикле. После долгого отсутствия детей мать девушки вызвала полицию. В результате поисков квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке Мокрая Сура", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших ребят достали из реки. Все обстоятельства и подробности произошедшей трагедии будут устанавливать правоохранительные органы.

Отметим, что официальных подтверждений о смерти сына Геннадия Корбана нет.

Напомним, ранее Главред сообщал: