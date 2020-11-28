Погибли свыше 10 военных РФ: СМИ узнали о взрыве в Горловке

В Горловке произошел взрыв / УНИАН

Журналист Андрей Цапиленко сообщил о масштабном взрыве на оккупированных территориях Донбасса, в результате которого погибло большое количество российских военнослужащих.

"Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш" случилось несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в 80 миллионов долларов", — Цаплиенко написал в своем Telegram.

По словам автора, жертвами взрыва стали 12 российских военных, среди которых, в частности, майор Вооруженных сил РФ.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, каким будет новое решение по Донбассу"Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа генпрокуратуры РФ", — добавил он.

Цаплиенко подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Горловка Донецкой области, которая находится под контролем российских войск, осталась без противовоздушной обороны.

"Украинская сторона проверяет эту информацию", — подытожил журналист.

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