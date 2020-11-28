Погибли свыше 10 военных РФ: СМИ узнали о взрыве в Горловке

Город остался без противовоздушной обороны.
Журналист Андрей Цапиленко сообщил о масштабном взрыве на оккупированных территориях Донбасса, в результате которого погибло большое количество российских военнослужащих.
"Мои источники сообщают, что в оккупированной Горловке на заводе "Энергомаш" случилось несколько мощных взрывов, в результате чего уничтожены зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" и боеприпасы к ним, сумма ущерба оценивается в 80 миллионов долларов", — Цаплиенко написал в своем Telegram.
По словам автора, жертвами взрыва стали 12 российских военных, среди которых, в частности, майор Вооруженных сил РФ.
Читайте такжеВ СНБО рассказали, каким будет новое решение по Донбассу"Из Москвы, для расследования причины взрывов, в Горловку выехала специальная следственная группа генпрокуратуры РФ", — добавил он.
Цаплиенко подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Горловка Донецкой области, которая находится под контролем российских войск, осталась без противовоздушной обороны.
"Украинская сторона проверяет эту информацию", — подытожил журналист.
Новости Донбасса
25 ноября главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в ходе встречи с журналистами заявил, что Вооруженные силы Украины не рассматривают вариант силового освобождения оккупированных районов Донбасса по причине угрозы гибели гражданского населения, жертв среди военных и фактора РФ.
Украинский военный журналист и бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что для освобождения Донбасса Украине нужно использовать артиллерию и авиацию. Однако Киев не может пойти на такой шаг, так как в таком случае города будут полностью уничтожены.