Пограничники показали самые курьезные попытки мужчин уехать из Украины: от фальшивой беременности до залегания под памперсами

Пограничники / УНИАН

Есть, хоть и небольшое количество украинцев, которые любыми способами пытаются обойти закон и бдительность пограничников, чтобы сбежать из родной страны. Об этом заявили в Facebook представители Государственной пограничной службы Украины и составили список самых курьезных таких случаев.

Среди самых странных попыток обойти закон пограничники назвали такие:

один из мужчин пытался покинуть территорию страны в пункте пропуска "Орливка" в Одесской области на скорой помощи. Ее он вызвал из Болгарии. Мужчина утверждал, что сильно болен. В пропуске ему было отказано;

на Закарпатье в пункте пропуска "Ужгород" отец и сын притворялись многодетными и пытались попасть в Словакию с пятью фальшивыми свидетельствами о рождении детей;

в пункте пропуска "Орливка" в Одесской области мужчина просто скрылся под сиденьем легковушки, чтобы выехать на территорию Румынии. Пограничники даже не поняли, как он там поместился;

на Закарпатье в пункте пропуска "Малый Березный" мужчина предоставил свидетельство о смерти жены и убеждал, что сам воспитывает двоих сыновей, однако пограничники установили факт подделки документа;

В пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области внимание пограничников привлекла женщина с ребенком. Пограничники провели тщательный осмотр и установили, что женщина является тщательно замаскированным мужчиной – киевлянин пытался попасть за границу по паспорту жены;

в пункте пропуска Могилев-Подольский Винницкой области житель Луганщины предоставил военный билет с отметкой о том, что он комиссован из-за "трудных родов";

в пункте пропуска "Росошаны" на Буковине на границе с Молдовой мужчина спрятался в бэби-бокс. Его в автомобиле перевозила жена, тщательно замаскировав памперсами и прочими детскими вещами.

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Напомним, в понедельник, 7 марта, на границе с Молдовой, возле города Могилев-Подольский задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.