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"Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут": Зеленский о переговорах с РФ

22 июля 2022, 22:34

Глава государства напомнил о зверствах оккупантов РФ в Украине.

Зеленский Путин
Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с руководством РФ / Коллаж Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский жестко высказался о возможности переговоров с российскими властями.

В интервью для The Wall Street Journal он напомнил о зверствах оккупантов РФ в Украине и высказал сомнение в том, что украинцы поддержат инициативу переговоров с захватчиками.

"Общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться о том, что делать и как нам жить в будущем. Наши люди убеждены, что мы можем это сделать. И чем быстрее мы это сделаем, тем меньше погибнет… Мы бы предпочли провести деоккупацию невоенным путем и спасти жизни людей. Но мы имеем дело с теми, с кем имеем дело. Пока им (оккупантам РФ, - ред.) не набьют лицо, они ничего не поймут", - говорит президент.

Он напомнил, что украинская сторона пыталась найти дипломатическое решение военного конфликта с Москвой до вторжения 24 февраля 2022 года, но Путин три года не отвечал на звонки.

"Он пришел сюда без разговоров, убил людей, переселил 12 миллионов, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры. Они просто убивают людей, разрушают города, входят туда, а потом говорят: "Давайте договариваться". С кем они могут говорить? С камнями? Они покрыты кровью, и эту кровь невозможно смыть. Мы не позволим им смыть это", - добавил Зеленский.

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Президент Владимир Зеленский ранее сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков говорил, что встреча президента РФ Путина с украинским гарантом Зеленским действительно может быть организована. Отсрочку решения данного вопроса Москва мотивирует, дескать, необходимостью тщательной подготовки и наличием якобы "определенных условий".

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - заявлял Ушаков.

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