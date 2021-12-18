Чтобы попасть в страну, некоторым гражданам нужен только паспорт вакцинации.
Польша изменила правила въезда для украинцев. В частности, в стране расширили список лиц, которым для пересечения границы нужен только паспорт вакцинации.
Соответствующее решение принял Совет министров страны в пятницу, 17 декабря.
Как сообщила Государственная пограничная служба Украины на своей странице в Facebook, к категории лиц, которым для въезда на ее территорию не требуется негативный результат тестирования относятся:
- дети до 5 лет;
- лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях;
- лица, сдающие экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушного или морского судна, обслуживающий персонал поездов, лица, работающие в медицинских учреждениях).
Ранее сообщалось, что украинские заробитчане в Польше не могут попасть в больницу. А если и попадают в медучреждение, то лечение обходится втридорога.
Также ранее сейм Польши принял изменения в закон об иностранцах. Таким образом процедура легализации трудовых мигрантов существенно упрощается.
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Автор: Ульяна Виноградова