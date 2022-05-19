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Польша передаст Украине 250 тысяч тонн бензина: когда начнутся поставки

19 мая 2022, 11:35

До того в Минэкономики сообщали, что в мае 2022 года Украина должна получить 350 тысяч тонн топлива по совершенно новым логистическим маршрутам.

бензин
Польша передаст Украине 250 тысяч тонн бензина/ коллаж фото pixabay

Польша поставит из своих запасов 250 тысяч тонн бензина Украине ‒ для того, чтобы помочь с дефицитом топлива на рынке. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко во время своего выступления в Польше, передает "Польское радио".

Свириденко подчеркнула, что Украина начнет получать топливо из Польши уже с начала следующей недели.

По ее словам, до войны 97% топлива Украина закупала в России и Беларуси, но из-за российской военной агрессии теперь данные направления закрыты.

Кроме того, страна-агрессор, Россия, уничтожила Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Украине. И это привело к дефициту топлива на украинском рынке.

До того в Минэкономики сообщали, что в мае 2022 года Украина должна получить 350 тысяч тонн топлива по совершенно новым логистическим маршрутам ‒ в частности, в том числе и из Венгрии.

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Напомним, ранее Кабмин Украины вводил госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива.

Кабмин также разрешал АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

Однако, 17 мая правительство приостановило государственное регулирование цен на топливо.

"По результатам сегодняшнего заседания оперативного штаба была принята договоренность, чтобы мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы могли насытить рынок необходимым ресурсом", - заявила вице-премьер Юлия Свириденко.

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Автор: Егор Бунин
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