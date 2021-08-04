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Попытка взрыва Кабмина: МВД показало видео спецоперации по задержанию военного

4 августа 2021, 19:40
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На черно-белых кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют вход в здание правительства, а затем заходят в него.

Появилось видео задержания захватчика Кабмина / mvs.gov.ua

В среду, 4 августа, Министерство внутренних дел показало видео спецоперации по задержанию военного, который сегодня захватил Кабмин и угрожал взорвать в здании боевую гранату.

Как заявили в пресс-службе ведомства, кадры сняты камерой одного из сотрудников спецподразделения полиции.

На черно-белых кадрах видно, как бойцы спецподразделения КОРД блокируют вход в здание правительства, а затем заходят в него. Через несколько секунд правонарушителя выводят со второго этажа по лестнице.

Как пояснил глава МВД Денис Монастырский, в дальнейшем с задержанным будут проводиться следственные действия, в том числе ему назначат психиатрическую экспертизу.

"В ходе следствия станет понятно, что именно побудило ветерана войны с РФ, сапера по специальности, взять в руки гранату и пойти к зданию правительства", - добавил министр.

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Напомним, утром в среду, 4 августа, около 10:00 по киевскому времени, к зданию Кабмина ворвался с гранатой мужчина.

Позже выяснилось, что он - сапер и ветеран добровольческого батальона "Айдар". Нес службу в АТО в районе Счастья Луганской области.

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Также известно, что в прошлом Владимир Прохнич был награжден тогдашним президентом страны Петром Порошенко орденом "За мужество" третьей степени.

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