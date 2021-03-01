Порошенко ударился в фекальную тему, говоря о вакцине от COVID-19 для Украины

Петр Порошенко / Reuters

Бывший президент Украины, лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко в ходе согласительного совета в Верховной Раде назвал индийскую вакцину от коронавируса "го*ном".

Отметим, что спич экс-"гаранта" в парламенте опубликован на его канале на YouTube, причем в качестве иллюстрации использован смайлик фекалий.

"Я только что вернулся с Прикарпатья, где критическая ситуация с точки зрения противодействия пандемии, защиты людей... На мои вопросы, почему отказываются вакцинироваться (прошу прощения за непарламентское выражение, прозвучавшее из уст врача, который пребывает в отчаянии), потому что го*но привезли. И привезли это из-за коррупции и профнепригодности", - заявил Порошенко.

Он также жестко прошелся по организации кампании по вакцинации в Украине, традиционно обвинив во всех грехах нынешнюю власть во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Вакцина от коронавируса CoviShield:

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцинация от коронавируса в Украине: