"Постепенно истощают Россию": генерал рассказал, сколько еще может продлиться война

Николай Маломуж / pixabay, Главред

Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал, насколько заинтересован Запад, в первую очередь, США и Великобритания в скорейшем окончании войны победой Украины и сколько ресурсов осталось у РФ для войны в Украине.

"Запад еще не довел Россию до того состояния, в котором он был заинтересован. Следует признать, что Запад был заинтересован, чтобы война длилась дольше. Скажу прямо: если бы на Западе были очень заинтересованы в том, чтобы остановить войну, то уже в марте было бы заключено соглашение. Но – на условиях России. И Путин был бы вынужден уйти из Украины, за исключением "ЛНР", "ДНР" и Крыма, эти территории были бы вынесены за скобки. На таких условиях и Путин был готов остановиться, заявив о каких-то победах: демилитаризации, отказе Украины от вступления в НАТО. То есть можно было остановить войну, а дальше укреплять позиции Украины и Запада в отношении России в целом", - рассказал Маломуж в интервью Главреду.

По его словам, Запад стремится, чтобы путинский режим и Россия были подорваны как можно скорее.

"Поэтому был выбран путь поддержки Украины, но выдачи помощи постепенно. Если бы поддержка оказывалась быстро и много, то война бы скоро прекратилась, Путин бы сохранился у власти, и Россия стала бы накапливать потенциал", - говорит генерал.

Он отмечает, что РФ еще не истощилась окончательно, и война может продлится еще полгода-год.

"Если же война продлится несколько месяцев-год, это существенно истощит Россию. Под давлением санкций Россия уже не сможет восстановиться, а это означает фактически крушение России, как в свое время Советского Союза. Поэтому в данной ситуации западные страны, активно поддерживая Украину, постепенно истощают Россию. Однако РФ еще не истощилась окончательно. Ее ресурсов хватит еще на полгода-год, как минимум. После этого ее может ждать то же, что и Советский Союз", - добавил он.

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