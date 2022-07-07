"Потерь нет": в Херсоне оккупанты сжигают тела своих сослуживцев

В Херсоне оккупанты сжигают тела своих сослуживцев / скриншот

В Херсоне российские военные начали сжигать тела своих солдат, чтобы скрыть реальные потери России в войне против Украины.

На окраинах Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших тел. Из-за повреждений от огня идентифицировать принадлежность трудно, сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

"Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров", - пишет пресс-служба разведки.

В то же время спасателей к месту пожара не допускают.

Тем временем в американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Напомним, ранее была информация о том, что армия оккупантов понесла громадные потери на Юге в после контратаки украинской армии. Соответственно, русские агрессоры вынуждены были отступить и им пришлось занять оборону на очень невыгодных рубежах в районе села Костромка.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Читайте также: