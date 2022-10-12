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Потеряла мужа, а теперь погибла сама: история врача Охматдета, которую убила российская ракета

12 октября 2022, 08:22

Оксана ехала на работу к пациентам, а перед этим завезла своего 5-летнего сына в садик. Автомобиль оказался в эпицентре взрыва, шансов выжить у девушки не было.

Оксана Леонтьева
Оксана Леонтьева погибла от российской ракеты 10 октября / Фото facebook

Ракетный удар, который российские оккупанты нанесли утром 10 октября по центру Киева забрал жизнь Оксаны Леонтьевой - врача больницы Охматдет. В момент атаки ее автомобиль оказался в эпицентре взрыва, шансов выжить у девушки не было.

Оксана ехала на работу к пациентам, а перед этим завезла своего 5-летнего сына в садик. Маленький Гриша остался сиротой. Примерно год назад муж врача трагически погиб. Теперь мальчика будут воспитывать бабушка с дедушкой и старший брат Оксаны.

"Этот год для нее был очень тяжелым как в личной жизни, так и на работе. Она потеряла мужа, все ее планы оборвались. Она только сейчас начала выходить из этого состояния, строить жизнь уже без мужа, и вот теперь погибла она сама", – рассказал коллега погибшей, заведующий отделением пересадки костного мозга больницы Охматдет Александр Лисица.

По его словам, Оксана Леонтьева отдавала всю себя работе. Год назад она закончила Международную школу трансплантации костного мозга, вместе с коллегами работала над проектами по запуску новых технологий лечения. Как и многие ее коллеги, работала по 12 часов в день.

"Рабочий день закончился, но врачи не уходят. Потому что иногда нужно поговорить с родителями пациента, не просто назвать ему термины, а разъяснить, чтобы человек понял. Сверх качествами Оксаны были кропотливость и дотошность, чего не всегда хватает другим", – рассказал Лисица.

Оксана Леонтьева
Оксана Леонтьева работала по 12 часов в день, чтобы помочь своим маленьким пациентам / Фото Facebook

Ольга Булкина, которая работает в Охматдете клоунессой, рассказала, что Оксана понимала, как важно детям продолжать жить и проживать эмоции через игру и смех, даже если они находятся в больничных стенах. Однажды у 5-летнего Макара был запланирован забор стволовых клеток. Мальчик стал донором для своего онкобольного папы и спас его жизнь. Эта процедура длится до шести часов под наркозом, ребенок должен лежать и не двигаться. Но Макар очень боялся уколов. Кроме того, мальчик выпил стакан воды, поэтому в первый час процедуры нельзя было вводить наркоз.

"Оксана Григорьевна вызвала клоуна, чтобы снизить уровень стресса у ребенка. Помню, что когда уже все закончилось и я вышла оттуда, она подошла ко мне и спросила, хочу ли я подержать в руках весь мир? И протянула мне маленькую планету. Это был донорский мячик, который сжимают в руке во время сдачи крови. Теперь он напоминает мне о ней. Таким человеком она была, человеком, который дарит целый мир другим. Это очень большая потеря для нас, мне до сих пор не верится, что ее нет", – рассказала Ольга.

Оксана Леонтьева
Оксана недавно потеряла мужа, а теперь погибла и сама / Фото Facebook

Коллеги Леонтьевой до сих пор не могут прийти в себя от известия о ее гибели. Примерно в 10 часов утра в понедельник в больницу позвонил отец Оксаны.

"Он спросил, на работе ли Оксана. Я ответил, что нет. Она написала сообщение, что опаздывает – проблемы в садике и воздушная тревога. Уже в 11:30 я сам набрал папу Оксаны, и он уже сообщил эту трагическую новость", – вспомнил заведующий отделением.

Ракетный удар по Украине 10 октября

В понедельник российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

  • Последствия ракетного удара по Киеву
    Последствия ракетного удара по Киеву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Последствия ракетного удара по Киеву
    Последствия ракетного удара по Киеву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Последствия ракетного удара по Киеву
    Последствия ракетного удара по Киеву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Последствия ракетного удара по Киеву
    Последствия ракетного удара по Киеву Фото facebook.com/UA.National.Police
  • Последствия ракетного удара по Киеву
    Последствия ракетного удара по Киеву Фото facebook.com/UA.National.Police

Другие новости:

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