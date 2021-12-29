Правительство утвердило план по экономии на отоплении и электричестве

Украина будет экономить энергию / pixabay.com

Украинское правительство утвердило Национальный план действий по энергоэффективности. Стратегия разработана на период до 2030 года.

По данным УНИАН, соответствующее решение Кабинет министров принял в среду, 29 декабря, во время планового заседания.

Цель плана - сократить первичное и конечное потребление энергии в Украине в 2030 году на 22,3% и 17,1% соответственно.

"Первичное и конечное потребление в Украине не должно превышать 91,5 млн тонн и 50,5 млн тонн нефтяного эквивалента. То есть, первичная - это непереработанная энергия, так называемая, нефть, газ, уголь, а конечная – это потребленная энергия", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Также в плане говорится о сокращении выбросов углерода на 56,6 млн тонн.

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Все меры, прописанные в плане, коснутся зданий, бюджетного сектора, промышленности, транспорта и энергетики. Их реализовывать начнут в 2022 году.

Как писал Главред, в правительстве уверяют, что тарифы на тепло, горячую воду и газ для населения останутся неизменными до конца текущего отопительного сезона. Несмотря на энергетический кризис в Европе, органам местной власти удалось обеспечить стабильные цены на коммунальные услуги, заверил Шмыгаль.

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