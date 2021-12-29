Стало известно, что будет с тарифами на коммуналку после Нового года

Отопительный сезон под контролем властей / фото: sevnews.com.ua

В правительстве уверяют, что тарифы на тепло, горячую воду и газ для населения останутся неизменными до конца текущего отопительного сезона.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе итогового заседания правительства 29 декабря, несмотря на энергетический кризис в Европе, органам местной власти удалось обеспечить стабильные цены на коммунальные услуги.

"Благодаря инициативе Президента, а также совместным действиям с местными властями, тарифы на тепло и горячую воду не будут расти до конца отопительного сезона. То же касается и тарифов на газ. Несмотря на беспрецедентные вызовы, мы спокойно зашли и проходим этот отопительный сезон", - заявил Шмыгаль.

Также он добавил, что в 2021 году в Украине существенно увеличили субсидийную поддержку для людей.

Напомним, ранее Шмыгаль говорил, что Украина добывает приблизительно 13 миллиардов кубических метров газа и практически покрывает потребности населения. Благодаря такому показателю государству удается удержать цену на газ для населения на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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Однако в мае следующего года стоимость топлива для бытовых потребителей будет пересмотрена.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что государство не видит оснований для повышения цены на газ для населения в Украине. Тарифы на местах формируют местные власти, однако цифры в платежках не должны превышать показатели, которые зафиксированы в годовых тарифах.

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