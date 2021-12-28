В Украине взлетят цены на газ: поставщики опубликовали новые тарифы на январь 2022 года

Украинцы в рамках годовых тарифов с Нафтогазом будут платить 7,96 грн за кубический метр газа до конца отопительного сезона / ua.depositphotos.com

Цены на газ в Украине в рамках месячных тарифов значительно вырастут уже в январе следующего года. В частности, компания ТАС Энергия страны предлагает покупать газ фактически по 60 гривен за кубометр топлива, в то время как в декабре и ноябре текущего года поставщик предлагал купить топливо по 38,35 гривен, а в сентябре по 20,96 грн. Впрочем, большинство поставщиков газа для населения отказываются от месячных тарифов и предлагают покупать топливо по фиксированной государством цене в 7,96 гривен за кубометр, которая будет действовать до 30 апреля 2022 года.

На сайте ТАС Энергия страны указано, что в январе компания предлагает купить один кубометр газа по цене в 57 гривен 50 копеек. Примечательно, что в ноябре и декабре текущего года стоимость кубометра составляла 38,35 гривен, в октябре 30,06 грн, а в сентябре 20,96 грн.

При этом Галнафтогаз сохранил месячный тариф на газ на январь следующего года на уровне 7,99 гривен за кубический метр.

Впрочем, большинство поставщиков решили отказаться от месячных тарифов и предлагают покупать газ на базе годового предложения. Речь идет о компании Твой Газсбыт, которая охватывает большую часть рынка.

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Читайте такжеУкраинцам изменили тарифы на доставку газа: сколько придется платить с 1 январяГосударственная компания Нафтогаз Украины также не предлагает месячный тариф на газ.

Годовые тарифы на топливо для населения по-прежнему остаются более выгодными. Цена – от 7,80 до 13,50 за кубический метр газа. Большинство компаний предлагают покупать топливо стоимостью до 9 гривен за кубометр. Пару компаний предлагают тариф ниже 8 гривен, а государственный Нафтогаз установил цены в 7,96 грн за один кубометр.

Тарифы на газ для населения в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина добывает приблизительно 13 миллиардов кубических метров газа и практически покрывает потребности населения. Благодаря такому показателю государству удается удержать цену на газ для населения на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Однако в мае следующего года стоимость топлива для бытовых потребителей будет пересмотрена.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявлял, что государство не видит оснований для повышения цены на газ для населения в Украине. Тарифы на местах формируют местные власти, однако цифры в платежках не должны превышать показатели, которые зафиксированы в годовых тарифах.

Осенью Нафтогаз, Кабмин и местные власти в регионах подписали меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду для населения в Украине не будут расти до конца действующего отопительного сезона.

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