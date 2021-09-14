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Вспышка цен на газ в ЕС – не помеха для Киева: Украину ждет экономия из-за своей добычи топлива

14 сентября 2021, 18:49
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Цена на газ в Украине на уровне 7,96 гривен за кубометр обоснована собственной добычей топлива, сказал Денис Шмыгаль.

Газ
Украина добывает около 13 млрд. куб. м газа в год - это практически покрывает потребности населения, - Шмыгаль / УНИАН

Цены на газ в Украине для бытовых потребителей будут ниже рыночных в Европе. Такая возможность продиктована тем, что государство добывает приблизительно 13 миллиардов кубометров газа в год, таких объемов почти хватает для обеспечения бытовых нужд украинцев. Поэтому государство способно установить стоимость кубометра для населения по цене 7,96 гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе пресс-конференции во вторник, 14 сентября, он рассказал о том, что Украина в год добывает чуть более 13 миллиардов кубометров газа. Добыча обеспечивается государственной компанией Нафтогаз и частными украинскими компаниями.Читайте такжеПочему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе

Население, в свою очередь, потребляет приблизительно 14 миллиардов кубометров топлива. Это означает, что собственная добыча газа почти покрывает потребности бытовых потребителей, а государство сможет обеспечить газ для населения на уровне 7, 96 гривен за кубометр

"В целом годовое потребление газа составляет около 22-23 млрд метров кубических в год. Чуть больше 13 млрд кубов - это собственная добыча, который добывает НАК Нафтогаз и частные украинские компании. Фактически, весь этот газ идет на потребление населения", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Цены на газ в Европе и ситуация для Украины

Газовый рынок ЕС испытывает серьезные проблемы в связи с резким всплеском цены на топливо. Она достигла рекордных показателей за последние 13 лет. Это произошло из-за опустошения газовых хранилищ Европы и нежелания Газпрома обеспечить дополнительные поставки газа путем ГТС Украины на фоне предстоящего запуска Северного потока-2. Стоимость тысячи кубометров газа в ЕС уже превышает 800 долларов.

Глава Нафтогаз Юрий Витренко ранее заявлял, что Газпром открыто шантажирует Европу. Теперь в Брюсселе, согласно логике Москвы, должны сделать выбор: либо более дешевый газ и запуск Северного потока-2, либо проблемы с поставками топлива через территорию Украины.

В компании-операторе ГТС Украины также полагают, что проблемы ЕС с газом возникли из-за стремления Газпрома выторговать для себя преференции в связи с введением в эксплуатацию Северного потока-2.

В связи с данной ситуацией возник вопрос подорожания газа для Украины и бытовых потребителей. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что до мая 2022 года цена на газ для населения составит 7,96 гривен за кубометр. Такие условия тарифа продиктованы контрактами с Нафтогазом, которые гарантированы государством.

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Кабмин новости Украины Денис Шмыгаль цена на газ для населения
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