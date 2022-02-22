Право на владу смотреть онлайн: аншлюс Донбасса. Чего ждать от Путина дальше?

"Право на владу" возвращается в эфир после наглого заявления Путина о признании "независимости" так называемых "республик" на неподконтрольной части Донбасса.

Попробует ли Россия отвоевать ту часть Донбасса, которую до сих пор не смогла захватить? Возросла ли угроза полномасштабного вторжения? Что делать Украине с ОРДЛО и его жителями, которые превратились в заложников России? Об этом ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями специального телемарафона ток-шоу "Право на власть" и программы "Твой вечер", который продлится каждый вечер до конца недели.

Гостями эфира станут:

Денис Шмыгаль , премьер-министр Украины;

, премьер-министр Украины; Анка Фельдгузен, Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине;

Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Украине; Ирина Верещук, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Роман Бессмертный, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске

представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Святослав Вакарчук, музыкант;

музыкант; Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019);

министр иностранных дел (2014-2019); Сергей Лещенко , народный депутат (2014-2019);

, народный депутат (2014-2019); Геннадий Друзенко , юрист;

, юрист; Олесь Доний, общественный деятель;

общественный деятель; Тимофей Милованов, советник руководителя Офиса Президента;

советник руководителя Офиса Президента; Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

председатель правления НАК "Нафтогаз Украины"; Андрей Мельник, чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ;

чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в ФРГ; Олег Гороховский, банкир.

Начало эфира - в 21.45 по киевскому времени. Смотрите Право на владу онлайн на сайте Главред.