УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

Анна Ярославская
29 февраля 2024, 06:51
В Силах специальных операций ВСУ сообщили о гибели воинов 73 морского центра ССО в столкновении с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания.
ССО Украины, флаги
В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/ukr_sof

В Силах специальных операций ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций.

В ССО уточнили, что военные погибли, прикрывая уход основных сил.

"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последний бой, навеки оставшись в строю", - говорится в сообщении ССО в Telegram.

видео дня

"Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните, какой ценой борется наша свобода. Вечная память и слава павшим побратимам. Искренние соболезнования семьям погибших", - добавили в пресс-службе ССО.

Число погибших защитников Украины не уточняется.

Как собщал Главред, бойцы подразделения ССО ВСУ провели операцию под названием "Говерла" на важном участке фронта - была захвачена стратегическая высота, где располагался опорный пункт российских оккупантов. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.

Кроме того, бойцы ССО причастны к знаменитому новогоднему удару по оккупированной Макеевке, а в Бахмуте подразделения ССО эффективно проводили оборонительные операции как в черте города, так и на его прилегающих территориях.

Силы специальных операций Украины

Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины.

Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться:

  • к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;
  • проведению информационно-психологических операций;
  • борьбе с терроризмом и пиратством;
  • мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;
  • мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;
  • обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;
  • мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;
  • противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;
  • ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • к международным антитеррористическим операциям;
  • борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины.

Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО.

В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Шпионаж, диверсии и война в космосе: в Германии описали сценарий атаки на НАТО

Шпионаж, диверсии и война в космосе: в Германии описали сценарий атаки на НАТО

07:33 Мир
Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

06:51 Украина
У Зеленского сделали заявление по "обращению" Приднестровья к России

У Зеленского сделали заявление по "обращению" Приднестровья к России

00:35 Политика
Все главные новости

Популярное

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон 22212

Уже не слухи: дворец впервые сообщил о состоянии Миддлтон

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыль 9449

Гороскоп Таро на март 2024: Весам - решение, Скорпионам - завистники, Стрельцам - прибыль

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни 6063

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

Карма в деле: Звездный десант Кремля попал под обстрел 5508

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

Последние новости

07:33

Шпионаж, диверсии и война в космосе: в Германии описали сценарий атаки на НАТО

06:51

Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

06:10

Об угрозе вторжения Беларусимнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо за 11 секунд найти шприц

05:30

Военный объяснил, почему ВСУ нужны дроны на 1000 км не в первую очередьВидео

Выплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 мартаВыплаты переселенцам, индексация пенсий, курс валют: что меняется с 1 марта
04:48

Зачем нужна соль для посудомоечной машины: нюансы использования

04:32

Есть три катализатора для развала РФ: Гудименко назвал самый рабочий

03:50

Угроза худшего сценария на фронте: полковник ВСУ отреагировал на заявление Борреля

03:10

"Есть проблемы": сержант ВСУ сказал, почему РФ начала больше бить баллистикой вместо дроновВидео

Реклама
02:30

Козловский рассказал, как его покойный отец оценил конфликт с Кондратюком

01:30

Сопилкарь из Kalush Orchestra высказался про победу alyona alyona и Jerry Heil

01:03

Как хранить макароны: девушка показала способ, чтобы они не рассыпались по шкафу

00:35

У Зеленского сделали заявление по "обращению" Приднестровья к России

28 февраля, среда
23:37

ВСУ сбили "впечатляющее" количество самолетов: Игнат раскрыл последствия для РФ

23:14

После рассказа об инвалидности: боксер Узелков перенес операцию

22:44

"Бавовна" будет цвести: ГУР анонсировало неприятные сюрпризы для оккупантов

22:27

Зеленский встретился с Санду: сделал заявление по Приднестровью

22:06

Миллион дронов, которые летают роем: майор ВСУ раскрыл планы Запада по УкраинеВидео

21:29

За Красногоровку под Марьинкой прошли тяжелые бои: ВСУ отбили село у россиян

21:20

Надеюсь, сможете простить: певица LP извинилась за благодарности фанам РФ и худи с триколоров

Реклама
21:15

ЕС принял "сверхважное" решение: окончательно одобрили передачу Украине 50 млрд евро

21:11

Страна НАТО разрешила Украине бить своим оружием по территории России

20:38

Бронирование, е-повестки и отсрочка: в ВР рассмотрели ключевые вопросы мобилизации

20:19

4 миллиарда долларов помощи: в США нашли источник финансирования для Украины

20:14

"Официально развелись": экс-капитан "Динамо" рассказал о разрыве с женой

20:11

Прилетел HIMARS: в РФ ноют об ударе по 155-й бригаде, командир оккупантов ранен

20:03

В Молдове сделали заявление о Приднестровье, а в РФ собрались говорить с Путиным

19:33

"Шанс закончить войну": Турция хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров

19:24

Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы: что решили

19:22

Китайский гороскоп на 29 февраля: что надо начинать, чтобы словить удачу

19:13

Войска НАТО в Украине "уже не табу": FT узнала подробности предложения Макрона

19:12

Какие 3 ошибки делает большинство из нас во время уборки: мало кто об этом догадывается

19:10

Если дать команду "фас!", то сидеть будут всемнение

18:54

Америка может склонить Украину к переговорам: сержант ВСУ о возможных решениях

18:48

Сезон "мясных штурмов": Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Днепра

18:37

Карма в деле: "Звездный десант" Кремля попал под обстрел

18:21

Приднестровье не оправдало ожиданий Кремля: ГУР об "обращении о защите" к РФ

18:20

Как Россия может "работать" из Приднестровья: в ВСУ назвали один из вариантов

18:17

Популярный ведущий 1+1 Егор Гордеев раскрыл подробности личной жизни

18:17

Шольц обвинил Британию в наведении ракет на российские войска: ему ответили

Реклама
17:59

Основная цель РФ: полковник ВСУ предупредил об угрозе для 2 населенных пунктов

17:55

5 самых полезных советов, которые заставят дом пахнуть свежестью: хозяйка рассказала секретВидео

17:32

В РФ по приказу тетки из "Дома-2" воруют венки Навального для могилы Пригожина

17:28

Польша планирует закрыть границу с Украиной: Туск анонсировал "болезненное" решение

17:24

Ветеринар назвал 5 животных, которых он никогда бы не завел в качестве домашних питомцевВидео

17:16

Анна Кошмал показала фото с мужем и рассказала про ревность в браке

17:08

Обращение Приднестровья "о защите" от Молдовы: появилась первая реакция России

16:47

Диетолог назвал 5 продуктов, которые после морозилки становятся даже полезнее

16:44

Идея Макрона о войсках НАТО в Украине: Зеленский сделал заявление

16:41

Лера Кудрявцева сдала мужа в клинику: появились детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять