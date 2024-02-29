Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

В Силах специальных операций ВСУ сообщили о гибели воинов 73 морского центра ССО в столкновении с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания.

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В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций / Коллаж: Главред, фото: ОП, t.me/ukr_sof

В Силах специальных операций ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций.

В ССО уточнили, что военные погибли, прикрывая уход основных сил.

"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последний бой, навеки оставшись в строю", - говорится в сообщении ССО в Telegram.

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"Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните, какой ценой борется наша свобода. Вечная память и слава павшим побратимам. Искренние соболезнования семьям погибших", - добавили в пресс-службе ССО.

Число погибших защитников Украины не уточняется.

Как собщал Главред, бойцы подразделения ССО ВСУ провели операцию под названием "Говерла" на важном участке фронта - была захвачена стратегическая высота, где располагался опорный пункт российских оккупантов. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.

Кроме того, бойцы ССО причастны к знаменитому новогоднему удару по оккупированной Макеевке, а в Бахмуте подразделения ССО эффективно проводили оборонительные операции как в черте города, так и на его прилегающих территориях.

Силы специальных операций Украины Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины. Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться: к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;

проведению информационно-психологических операций;

борьбе с терроризмом и пиратством;

мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;

мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;

обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;

мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;

противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

к международным антитеррористическим операциям;

борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины. Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО. В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

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