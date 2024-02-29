Прикрывали уход основных сил: погибли воины 73-го морского центра спецопераций

В Силах специальных операций ВСУ сообщили, что во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций.
В ССО уточнили, что военные погибли, прикрывая уход основных сил.
"Обеспечивая уход основных сил группы после выполнения специальной задачи воины приняли свое последний бой, навеки оставшись в строю", - говорится в сообщении ССО в Telegram.
"Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните, какой ценой борется наша свобода. Вечная память и слава павшим побратимам. Искренние соболезнования семьям погибших", - добавили в пресс-службе ССО.
Число погибших защитников Украины не уточняется.
Как собщал Главред, бойцы подразделения ССО ВСУ провели операцию под названием "Говерла" на важном участке фронта - была захвачена стратегическая высота, где располагался опорный пункт российских оккупантов. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.
Кроме того, бойцы ССО причастны к знаменитому новогоднему удару по оккупированной Макеевке, а в Бахмуте подразделения ССО эффективно проводили оборонительные операции как в черте города, так и на его прилегающих территориях.
Силы специальных операций Украины
Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины.
Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться:
- к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;
- проведению информационно-психологических операций;
- борьбе с терроризмом и пиратством;
- мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;
- мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;
- обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;
- мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;
- противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;
- ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- к международным антитеррористическим операциям;
- борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины.
Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО.
В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.
Другие новости:
- Умеров представил нового командующего ССО: Хоренко передал боевое знамя
- ССО разнесли опорные пункты россиян на юге и установили флаг Украины
- Воины ССО взорвали радиолокационную станцию оккупантов в Черном море