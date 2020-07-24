Станет ли Донбасс де-юре частью России – прогноз эксперта

Юрий Касьянов высказался о судьбе Донбасса/ УНИАН

Москве не нужны самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" в составе России – ей в составе нужна вся Украина. Об этом заявил волонтер и блогер Юрий Касьянов во время чата на Главреде.

По его словам, интеграция востока Украины идет уже давно.

"Там уже всюду и российские учебники, если брать образование, и российская валюта, если брать экономику, и российские военные инструкторы, если брать армию, и российские паспорта… Интеграция этих территорий движется полным ходом", - отметил Касьянов.

Волонтер считает, что "Россия может много говорить о намерении вернуть территории ныне оккупированного Донбасса в состав Украины, однако, на самом деле, она рассчитывает вернуть в состав России все области Украины, которые сейчас не оккупированы, и провести там ту же самую интеграцию".

При этом Касьянов считает, что Россия вряд ли де-юре включит ОРДЛО в свой состав.

"Ей это попросту не нужно, ведь это будет значить закрыть вопрос с этими территориями. Москве выгодно, чтобы постоянно оставался раздражитель, который можно использовать для того, чтобы вести торги с США и Европой, давить на украинское руководство и население, а потом просто сказать: "У вас нет других вариантов, кроме как вернуться в лоно Российской империи – вам будет здесь хорошо", - считает Касьянов.

Читайте также"Враг – бандеровцы": Касьянов оценил сценарий с российскими танками на КиевВолонтер также считает, что если Россия добьется присоединения Украины, то будет всячески поддерживать украинский язык и украинскую культуру.

"Можете быть уверены, что Россия, когда в Украине будет пророссийская власть, будет делать больше для развития мовы, чем любая власть в Украине до сих пор. Они вообще создадут заповедник украинского языка и культуры – все те, кто мечтали о том, чтобы везде звучал украинский язык, будут просто в восторге. Но станем ли мы свободными людьми от этого? Нет. Украина будет своего рода резервацией, как у индейцев", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, волонтер и блогер Юрий Касьянов ранее назвал единственный способ мирного возвращения Донбасса.