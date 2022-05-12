ПриватБанк не работает: стало известно о масштабном сбое

В работе ПриватБанка произошел сбой / privatblog.com.ua

В четверг, 12 мая, стало известно о том, что сервисы одного из ведущих банков страны Приватбанка оказались недоступны по всей Украине.

Недоступность сервисов объясняется регламентными работами по безопасности. Об этом многие клиенты финансового учреждения узнали после того, как не смогли совершить транзакции.

При этом пользователям выдает сообщение о том, что банк проводит технические работы.

Что известно о сбое в работе ПриватБанка

Как рассказал Стране пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, в удаленных сервисах Приват24 (мобильное приложение и система интернет-банкинга) возник технический сбой.

"Есть трудности с авторизацией при входе. Рассчитываем устранить неполадки в течение ближайшего часа. В тоже время наш процессинг работает, а значит в торговой сети картами ПриватБанка можно рассчитываться в привычном режиме", — пояснил он.

Напомним, ранее сбой в системе ПриватБанка повлек за собой проблемы с платежами.

Читайте еще: