"Приватизировали журналистов": руководство НОТУ обвинили в жесткой цензуре

Руководство НОТУ обвинили в цензуре / suspilne.media

Руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины вводит цензуру, заявила бывшая сотрудница тернопольского филиала НОТУ Наталья Лазука.

Как подчеркнула она в своем Facebook, от сотрудников компании требуют подписать документ, которым на них возлагается обязательство не разглашать "коммерческую и конфиденциальную" информацию.

"Как тернопольским журналистам на Общественном руководство решило закрывать рты. Подсовывают коллегам такую писюльку о неразглашении какой-то там секретной информации. Приватизировали так журналистов, как мертвые души... Символично, что накануне Дня Независимости. Или ТВ уже стало коммерческим? И даже не спрашивайте, откуда взяла этот недодокумент", - подчеркнула возмущенная журналистка.

Она также опубликовала скрин документа, который предлагают подписать сотрудникам НОТУ.

/ Фейсбук Н.Лазуки

Напомним, 17 августа 2020 года стало известно, что 12-летнему волынскому сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-списке претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали заявку.

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Как позднее рассказал руководитель правления НОТУ Зураб Аласания, заявку Ткачука аннулировали, поскольку он весной 2020 года участвовал и победил с песней Смуглянка в конкурсе Stars of the Albion в Лондоне ‒ по той причине, что конкурс в Великобритании был организован представительством исполнительной власти России.