"Призрак Киева" рассказал о сбитых целях РФ и "тупой" тактике россиян

Пилот ВСУ рассказал о боях с оккупантами РФ / Facebook/kpszsu

С первого дня войны американские коллеги украинских военных летчиков поражались непрофессионализму пилотов российских оккупантов.

Они (коллеги из США – ред) спрашивали: "Как дела?". В такой интенсивности удавалось только бросать – мы, живые, все ок. Один из типичных вопросов от американцев был: "Неужели они (русские – ред) столь тупые? И это нам на руку, это нас спасает, потому что иногда обладая оружием… их тактически "тупые" действия приводят к тому, что их задачи не выполняются и они несут потери", - рассказал ТСН пилот Миг-29 ВСУ с псевдо Джус из подразделения "Призраков Киева".

"С первого дня сбивали и самолеты и ракеты, статистику не могу озвучивать, но есть нанесенные отметки на наших самолетах", – говорит Джус.

Он пояснил, что рашисты используют в войне значительно современнее наших истребителей Су-30 и Су-35 двухтысячных лет выпуска с солидным вооружением. Су-30 может запускать ракеты на 110 км, Су-35 на 200.

Отвечает он и на вопрос, почему же Россия не смогла завоевать преимущество в воздухе, если у них лучше самолеты, пилот ВСУ пояснил, что оккупанты себя очень сильно переоценили и недооценили наши возможности.

"Мы защищаем нашу страну, города, семью. Сами придумывали тактические приемы, штуки, чтобы обмануть более технологичного противника – это и сработало. Наши командиры ставят глобальную задачу, а как ее выполнять, по каким маршрутам, приемам… Это мы решаем. В то время как у россияне тупо выполняют приказы, даже если они абсолютно смертельны для них", - убеждает пилот.

Джус говорит, что нам нужны более современные самолеты. "Приоритет – на F16, это самая популярная платформа 4-го поколения. Он наиболее оптимальный, потому что нам нужно не только качество, но и количество". – говорит он.

"F-16 гораздо больше, является определенным конструкотором, на который можно подбрасывать разное оборудование, оружие – то есть покупая старую платформу на него можно полный фарш докупить и иметь современный самолет", – объясняет боец.

Джус добавляет, что с получением таких боевых самолетов война изменится кардинально: "Мы значительно снизим наши потери, мы защитим города от постоянного ракетного террора и приобретем способности для эффективного контрнаступления, сможем бороться с их ПВО и сможем наносить высокоточные удары современным высокоточным оружием".

Читайте такжеСупергерой-легенда: в ВСУ рассказали о наводящем ужас на рашистов Призраке Киева

Напомним, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

Отметим, в сеть попали имена личного состава российской авиации, который совершает удары по мирному населению Украины и разрушает инфраструктуру Украины.

Читайте еще: