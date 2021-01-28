"Призывы к войне" и "разжигание вражды": Нацсовет по ТВ крупно оштрафовал канал 112 Украина

В течение месяца должен будет в течение месяца привести свой эфир в соответствие с законодательством.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес предупреждение и наложил штраф размере 114 067 гривен на телеканал 112 Украина. Как сообщает пресс-служба ведомства, штрафные санкции связаны с распространением в эфире канала "разжигающих вражду" высказываний.
Внеплановая проверка Нацсовета установила, что в эфире телеканала звучали "призывы к развязыванию агрессивной войны, ее пропаганда, а также "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды".
По данным регулятора, соответствующие фразы звучали с уст Вадима Рабиновича, Елены Лукаш, Дмитрия Спивака, Евгения Червоненко, Натальи Королевской, Андрея Пальчевского, Михаила Погребинского, Виктора Медведчука и Олега Волошина.
"Сравнение определенных лиц с действиями и методами Геббельса [руководитель пропаганды нацистской Германии - Главред] является косвенным обвинением их в нацизме, это является сознательным распространением необъективной информации, целью которой является разжигание вражды", – заявили в Нацсовете.
Канал, помимо уплаты штрафа, должен будет в течение месяца привести свой эфир в соответствие с законодательством.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 26 сентября 2019 года Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания отказал в продлении цифровых лицензий телеканалу 112 Украина.
- 3 октября того же года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска канала к ведомству об отмене его решения.