Проезд в Киеве резко подорожает с 21 мая: названы новые цены

Стоимость проезда в Киеве / РБК-Украина, соцсети

С 21 мая в Киеве повышают стоимость проезда. Подорожает проезд в частных маршрутках.

Как рассказали в Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, стоимость вырастет почти во всех городских маршрутах.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Мойсеенко говорит, что стоимость проезда составит 15 гривен на 90% частных маршруток.

"Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 гривен", - сказал он, передает Сегодня.

Также подорожание перевозчики связывают с критической ситуацией с горючим в стране, а точнее, с его высокой стоимостью и отсутствием на АЗС.

Кроме того, отмечается, что в разы подорожали запчасти и горюче-смазочные материалы. Председатель отмечает, что себестоимость проезда выросла в разы и уменьшился пассажиропоток.

Стоит отметить, что ситуация с подорожанием цен в маршрутках возникла из-за отсутствия топлива на АЗС. Однако, прогнозируют, что ситуация с наличием топлива может улучшиться до конца мая и в начале июня.

Как известно, ситуация на рынке горючего осложняется из-за уничтоженных оккупантами нефтебаз, а также вследствие сложной логистики из европейских стран.

Цены на бензин

В Украине правительство приостановило государственное регулирование цен на топливо.

С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Правительство ожидает, что максимальные цены на дизельное топливо не превысят 58 гривен за литр, а на бензин - 52 гривны.

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