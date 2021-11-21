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Проклятое место: на Сумщине ребенок погиб жуткой смертью при сборе лома

21 ноября 2021, 22:24
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Из песка лишь выглядывал элемент капюшона несчастного, рассказали очевидцы.

В Сумской области ребенок погиб под завалом грунта / Скриншот

В Сумской области произошла страшная трагедия - 12-летнего мальчика засыпало песком на территории бывшего завода. Там погибший вместе со своим 13-летним другом искал на заброшенной территории металлолом.

Бывший завод поршневых колец стал клондайком для искателей лома. Один мальчик подкапывал землю в этом месте - почва обвалилась, сообщается в материале канала Украина 24. Его друг бросился звать на помощь.

Что известно о гибели ребенка

"Подбегает ко мне мальчишка, такого роста. Говорит, вы мне поможете... ручечки трясутся, губочки трясутся... Что случилось? Говорит, там мальчика привалило землей, я, говорит, хотел его откопать, сам не мог", — рассказала местная жительница Валентина Владзиевская.

По ее словам, из песка лишь выглядывал элемент капюшона несчастного. Спасатели достали тело мальчика и передали медикам. Реанимацию проводили в течение полутора часов. Но в сознание он так и не пришел.

Почему на бывшем заводе гибнут люди

И это не первый случай в этом месте, рассказали местные жители.

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"Поразваливали этот завод, уже там какой-то инвалид в яме появился, второй труп там посреди завода нашли, и это третий ребенок. Я видела, что какие-то бегают два или три дня назад. Я еще их от той дыры гоняла — ребята, отойдите оттуда, там плиты. Ну знаете же, какие дети", — говорит местная жительница Надежда.

В настоящее время дело расследует полиция. Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство с отметкой несчастного случая. Также ищут тех, кому принадлежат эти развалины.

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