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Пропаганда посыпалась: в ГУР показали работу "уничтоженных" вертолетов Black Hawk

Ангелина Подвысоцкая
17 марта 2024, 18:59
Российские пропагандисты утверждали, что "уничтожили" вертолеты, которые якобы летели в направлении РФ.
Черный ястреб
В ГУР показали работу "уничтоженных" Black Hawk / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Российское Минобороны заявило о том, что оккупанты якобы сбили вертолет Ми-8 возле Лукашовки Сумской области, который летел в направлении села Козинки Белгородской области РФ. Об этом сообщало ТАСС.

Позже российский "военкор" Евгений Поддубный утверждал, что россияне "сбили" американский вертолет UH-60 (Black Hawk) или Ми-24. Впоследствии он добавил, что информация об американском вертолете не подтвердилась, а оккупанты якобы сбили Ми-8, на борту которого "было до 20 украинских военных". Пропагандисты придумали, что украинские военные якобы планировали десантироваться возле российского села.

В Главном управлении разведки развеяли все мифы и опровергли заявления российских пропагандистов. Там отметили, что все борта Black Hawk находятся в отличном рабочем состоянии, а их экипажи выполняют боевые задачи и специальные задачи.

видео дня

"Черноротым пропагандистам и их рабовладельцам из Кремля, которые распространяют фейки о якобы сбитии вертолета военной разведки Украины, следует меньше злоупотреблять спиртным", - отметили в ГУР.

Смотрите видео с вертолетами Black Hawk в полной боевой готовности:

вертолеты Black Hawk
В ГУР показали работу "уничтоженных" Black Hawk / фото: скриншот

Что за вертолет Ми-8?

Ми-8 - советский многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро имени Миля в начале 1960-х годов. Ми-8 - и его модификации - самый массовый двухдвигательный вертолет в мире (всего построено более 17 тысяч экземпляров всех модификаций), сообщает портал "Википедия".

Ранее сообщалось о том, что ВСУ атакуют оккупантов вертолетами, которые США закупили у России. Речь идет о вертолетах Ми-17, которые были во времена войны в Афганистане закуплены Соединенными Штатами у России. Видео работы украинских вертолетов распространила 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Вертолет с украинской символикой выполнили задание и покинули поле боя.

Также стало известно о том, что судно "Сергей Котов" с вертолётом на борту уничтожили 5 морских дронов. Украинская разведка обнародовала перехват разговора оккупантов с подробностями уничтожения российского патрульного корабля "Сергей Котов".

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война в Украине Ми-24 Ми-8 вторжение России
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