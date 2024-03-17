Поход на Москву и свержение Путина: раскрыты главные цели российских повстанцев

Добровольцы сосредоточены на нанесении максимального урона путинской армии, говорит Илья Пономарев.

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Илья Пономарев прокомментировал атаки повстанцев в РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Рейд повстанцев РФ, которые берут контроль над населенными пунктами в приграничных областях РФ, прокомментировал экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Цель российских добровольцев – поход на Москву и свержение путинского режима, заявил он в эфире телеканала FREEДОМ.

Вместе с тем собеседник считает, что для этого необходимо, чтобы в столице России ситуация стала шаткой, а пока что добровольцы сосредоточены на том, чтобы нанести максимальный урон путинской армии и закрепиться на освобожденной территории.

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"Задача общая — Москва, это безусловно. Сомнений никаких нет. Но вряд ли мы можем ожидать, что с этого захода дойдем до Москвы. В Москву надо зайти тогда, когда там ситуация уже пошатнется, и когда ее надо будет добивать, играть в таком эндшпиле", — говорит экс-депутат Госдумы.

Вместе с тем он уверен в том, что задачей-минимумом для российских добровольцев является максимум времени провести на освобожденной территории и продвинуться вглубь РФ.

"Сейчас главная задача состоит в том, чтобы закрепиться и удержать определенный кусок территории, развернув над ней в итоге бело-сине-белый флаг и объявить там какое-нибудь теневое правительство. Тем более, что легитимность Путина после 17 марта, мягко говоря, под вопросом. Получится это или нет, есть большие сомнения, поскольку есть объективные ограничения в вооружении… Тем не менее, сейчас большое количество наших сил находится на территории Российской Федерации, и, соответственно, пока эта операция продолжается", – добавил Пономарев.

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее после ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Напомним, ранее в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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