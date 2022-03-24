Пропагандисты РФ убеждают оккупантов закончить войну к 9 мая - Генштаб

Войска России / Reuters

Командиры российских войск навязывают своим солдатам, что войну в Украине необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Как свидетельствуют данные Генштаба ВСУ в Facebook, близлежащие к украинской границе населенные пункты России забиты ранеными военнослужащими ВС РФ.

"По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнения, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года", – говорится в сообщении.

"В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике", - отметили в Генштабе.

Однако контролировать население Украины на оккупированных территориях захватчикам сложно.

Враг не имеет поддержки со стороны местных.

Также известно, что недавно в аннексированном Крыму одновременно попрощались с около 100 погибшими солдатами РФ. Еще подобные мероприятия недавно прошли в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

Упоминаются и случаи мародерства ВС РФ в некоторых населенных пунктах Черниговской области. На временно занятых оккупационными войсками территорях враг отбирает тракторы у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации своей подбитой техники.

Читайте такжеОккупанты собираются мобилизовать в "ДНР" лиц возрастом до 65 лет – Генштаб ВСУ

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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