Пропагандисты вагнеровцев "слили" локацию базы РФ на Луганщине

Фотография захваченной оккупантами украинской САУ "Гвоздика" на одном из пропагандистских ресурсов РФ помогла найти место расположения вражеской ремонтной базы в Луганской области.
В частности, журналисты "Радио Свобода" изучили пост в телегам-канале РФ "Уголок Ситха". Там была фотография захваченной украинской техники и подпись: "Свежий трофей. Украинская САУ 2С1 "Гвоздика" была захвачена союзными силами. Февраль 2023".
Согласно первоисточнику, удалось найти геолокацию снимка, которую сделал один из оккупантов. Отмечается, что несколько других снимков в профиле оккупанта, включая фото трофейной "Гвоздики" сделаны на территории заброшенной шахты "Луганская", расположенной к юго-востоку от Луганска.
При этом на других фотографиях в его профиле видны цеха, заполненные российской военной техникой, а также процесс ее ремонта.
Авторы материала уточнили, что фото захваченной украинской "Гвоздики" было сделано в южной части территории шахты.
Добавим, что от поселка Юбилейный до линии фронта – около 90 километров. Это слишком далеко для HIMARS, но "Луганская" оказывается в пределах дальности снарядов GLSDB с дальностью до 150 километров, которые Украине обещала поставить Великобритания.
Ранее сообщалось о том, что войска РФ на Луганщине могут пойти в наступление в любой день после 15 февраля. Оккупанты продолжают усиливаться на данном направлении. Враг в скором времени завершает учения мобилизованных, россиянам понадобится 10 дней, чтобы отправить новые резервы на фронт для наступательной операции.
Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перехватили инициативу в Луганской области и начали там очередное крупное наступление. Вдоль линии Сватово-Кременная темпы атак россиян увеличились. По данным аналитиков, россияне атакуют оборонительные рубежи ВСУ и незначительно продвинулись вдоль административной границы Луганской и Харьковской областей.
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