Прорыв оккупантов с бронетехникой к Купянску: в ВСУ раскрыли детали боев

Российское командование сместило сроки захвата города Купянск на Харьковщине, ситуация на этом направлении обостряется, указывает военный.

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Колонна техники РФ прорвалась к Купянску - что известно о боях в городе / Коллаж Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, deepstatemap

Кратко:

Россияне, воспользовавшись туманом, смогли прорваться в город Купянск

В результате боя была уничтожена техника и живая сила противника

РФ планирует до Нового года захватить Купянск

На Купянском направлении ситуация остается крайне сложной - враг продвигается, используя квадроциклы и малые пехотные группы. Оккупанты даже начали переодеваться в украинскую форму, что затрудняет их обнаружение. Об этом сообщил командир батальона ударных БПАК Ахиллес 92 ОМБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телемарафона.

По словам Федоренко, враг воспользовался туманом и сумел приблизиться к жилой застройке на левобережье Купянска. Однако Силы обороны вовремя обнаружили противника и остановили его.

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Как результат, была уничтожена колонна из трех единиц техники - одного танка и двух МТЛБ. Те, кто успел спешиться, были ликвидированы в течение следующих 5-6 часов.

"То есть по состоянию на сегодня противника в Купянске, в Левобережном нет, - сказал военный.

Федоренко отметил, что ситуация вокруг Купянска в последнее время существенно обостряется, поскольку оккупанты планируют захватить город до Нового года. Однако, по словам военного, ВСУ обеспечивают надежную оборону.

"Каждый день и каждую ночь идет жесткое сопротивление, потому что враг пытается выполнить поставленную задачу. Сначала у него было до 1 ноября завладеть Купянским узловым, Купянским Левобережным. Сейчас сроки сместились, эту задачу противник не выполнил, теперь они должны выполнить задачу до нового года", - добавил военный.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Бои на Купянском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска прорвались в Купянск на Харьковщине, отметил начальник городской военной администрации Андрей Беседин. По его словам, оккупанты вошли в левобережную часть города, но не смогли закрепиться.

Как отмечают аналитики мониторингового канала DeepState, российские военные осуществили ограниченное наступление на город 13 ноября, применив несколько единиц бронетехники. После прорыва украинские Силы обороны нанесли удар по технике противника.

Издание Forbes сообщает, что россияне использовали свою привычную тактику небольших штурмовых групп, что стало неожиданностью для 114-й бригады территориальной обороны ВСУ и соседних подразделений. По данным Украинского Центра оборонных стратегий, враг вошел в город в украинской форме. Хотя дроны уничтожили оккупантов, ситуация остается сложной.

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Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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