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Прошлой ночью РФ нанесла ракетный удар по Запорожью и Кривому Рогу: что известно

5 декабря 2022, 06:44

Также взрывы в ночь на 5 декабря прозвучали во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области.

Ракета, ракетный удар, дым
Прошлой ночью РФ атаковала ракетами несколько украинских городов / Reuters, pixabay.com

В ночь на понедельник, 5 декабря, российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью. Оккупанты ударили по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры.

Как сообщил в Telegram секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, повреждено одно из частных предприятий.

"На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - говорится в сообщении.

В настоящее время полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

На месте работают спасательные службы.

Кроме того, прошлой ночью мощные взрывы прогремели в Кривом Роге.

"Кривой Рог. В городе несколько мощных взрывов. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Последствия устанавливаются", - сообщил в Telegram глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Также в ночь на 5 декабря взрывы прозвучали во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области, передает Суспільне.

Сообщается, что взрывы в Голой Пристани слышали местные жители. Официальные источники пока не раскрывали более подробной информации о взрывах.

Как сообщал Главред, Россия готовится к ракетному удару по Украине. Под прицелом окажутся объекты энергосистемы. Однако оккупанты также хотят осуществить наступление. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Руководитель пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк отметила, что уже почти две недели российские оккупанты не наносили массированных ракетных ударов по украинским городам. Однако эта пауза в любой момент может закончиться и россияне снова атакуют критическую инфраструктуру Украины.

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