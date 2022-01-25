Протесты ФОПов в Киеве: под Радой начались потасовки, есть первые задержанные

В Киеве проходит очередной протест предпринимателей.
В Киеве произошли столкновения во время акции протеста SaveФОП. По предварительной информации, есть первые задержанные.
Правоохранители задержали двух протестующих, пишет РБК-Украина.
Другие участники протеста пытались их освободить и потолкались с полицией.
Стоит отметить, что охрана здания Верховной Рады усилена, в месте проведения акции установлена сцена. Правительственный квартал практически заблокирован.
Участники SaveФОП требуют сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности, а также отмены использования РРО физическими лицами-предпринимателями.
Напомним, с 1 января 2022 года занятые в ритейле ФОПы 2-4 групп будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).
Становится обязательной фиксация расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО).
Введение РРО для ФОПов 2-4 группы, торгующих товарами и услугами, стартует 1 января 2022 года.
Читайте такжеШтрафы за отсутствие РРО или кассовых аппаратов: в Раде готовят изменения для ФОПовФОПы 2-4 групп не обязаны покупать физические кассовые аппараты и громоздкие принтеры. Их можно заменить программой на компьютере, планшете или даже смартфоне – это так называемый программный РРО или ПРРО.