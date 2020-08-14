"Стоп полицейскому террору": в Киеве у посольства Беларуси жгли файеры

Александра Лукашенко призвали прекратить произвол.
В пятницу, 14 августа, в Киеве у здания посольства Беларуси активисты провели акцию и зажгли файеры.
Около 20 представителей правозащитного объединения Синдикат и другие активисты провели акцию солидарности с жертвами политических репрессий и полицейского произвола в Беларуси, сообщает УНИАН.
В частности, участники акции выкрикивали лозунги "Стоп полицейскому террору" и "Жыве Беларусь".
Активисты держали белорусские национальные бело-красно-белые флаги и поочередно выступали с мегафоном. Среди выступающих были лица, которые себя называли политическими беженцами из Беларуси.
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Участники собрания потребовали от президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить произвол в отношении митингующих в Беларуси и пытки задержанных граждан.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта.
Зеленский призвал белорусские власти категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия.