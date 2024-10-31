РФ нанесла жесткий удар и нацелилась на важный мост: сколько целей уничтожено

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Воздушные Силы успешно отработали по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

О чем идет речь:

Сколько целей выпустил враг и с каких направлений

Какие успехи ВС после ночной атаки сегодня, 31 октября

Ночью 31 октября 2024 года (начиная с 18:30 30 30 октября) противник нанес удар по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Затоке, что в Одесской области. Было выпущено две баллистические ракеты типа "Искандер-М/KN-23" из Крыма, а также восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 с самолетов тактической авиации над Черным морем. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины. видео дня

"Также оккупанты нанесли удар двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Ростовской области по Краматорску. С направлений Курск, Орел - рф. враг атаковал 43-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Сколько целей РФ сбито за 31 октября / фото: ВС

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона действовала: в Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

​ Что известно о БпЛА типа "Shahed" / Инфографика: Главред

"Кроме двух сбитых управляемых авиационных ракет Х-59/69 вечером в Одесской области, по состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 17 вражеских БПЛА. 23 беспилотника локально потеряны, еще три российских БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении РФ и временно оккупированной территории Украины. Информация уточняется и обновляется", - подытожили в Воздушных Силах.

Взрывы в Украине - что известно

Как писал Главред ранее, в Киеве прогремели взрывы. Известно, что в результате атаки ударных дронов РФ по Киеву в Подольском районе города зафиксировано падение обломков. Предварительно, есть информация о пожаре.

Кроме этого, КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома. В результате атаки есть пострадавшие, удар пришелся на жилой многоэтажный дом.

Впоследствии стало известно, что количество раненых резко возросло, есть погибший. К сожалению, погиб один мальчик, которому в сентябре исполнилось 12 лет.

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