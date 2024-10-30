КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома: среди пострадавших – ребенок

Вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов.
В результате атаки есть пострадавшие, удар пришелся по жилому многоэтажному дому, сообщил он в Telegram.
"Предварительно имеем информацию о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом, есть пострадавшие", — написал Терехов.
Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по предварительным данным, зафиксирован удар вражеского КАБ в Салтовском районе Харькова.
"Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Предварительно – есть пострадавшие, в том числе под завалами", — сообщил глава ОВА.
По его данным, на месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.
"По предварительным данным, семь пострадавших. Осмотр продолжается", — написал Синегубов.
Позднее он уточнил, что уже известно о 10 пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.
А по данным Терехова, известно о 12-и пострадавших, под завалами находится ребенок, спасатели пытаются его достать.
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