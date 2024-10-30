КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома: среди пострадавших – ребенок

В результате атаки есть пострадавшие, удар пришелся по жилому многоэтажному дому.

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РФ ударила КАБом по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вооруженные силы страны-агрессора РФ нанесли авиаудар по Харькову, сообщил городской голова Игорь Терехов.

В результате атаки есть пострадавшие, удар пришелся по жилому многоэтажному дому, сообщил он в Telegram.

"Предварительно имеем информацию о попадании управляемой авиационной бомбы в многоэтажный дом, есть пострадавшие", — написал Терехов.

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Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, по предварительным данным, зафиксирован удар вражеского КАБ в Салтовском районе Харькова.

"Есть попадание в четвертый этаж многоэтажки. Предварительно – есть пострадавшие, в том числе под завалами", — сообщил глава ОВА.

По его данным, на месте прилета возник пожар. В результате удара РФ разрушен почти весь подъезд жилого дома.

"По предварительным данным, семь пострадавших. Осмотр продолжается", — написал Синегубов.

Позднее он уточнил, что уже известно о 10 пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

А по данным Терехова, известно о 12-и пострадавших, под завалами находится ребенок, спасатели пытаются его достать.

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