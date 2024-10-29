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Россияне ударили ракетой-гибридом по Харькову: 4 погибших и много пострадавших

Юлия Закрепа
29 октября 2024, 07:40обновлено 29 октября, 08:20
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Около 5 утра Игорь Терехов сообщил, что количество погибших возросло до четырех.
Россияне ударили ракетой-гибридом по Харькову: 4 погибших и много пострадавших
РФ атаковала Харьков, есть погибшие / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот: видео

Вечером 28 октября страна-агрессор Россия обстреляла КАБами центр Харькова. На месте попадания в здание Госпрома вспыхнул пожар, известно о по меньшей мере 9 пострадавших. Также РФ атаковала частный сектор Харькова - 4 человека погибли.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты атакуют город управляемыми авиабомбами.

"Предварительно, под ударом был самый центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. В результате вражеской атаки по зданию Госпрома пострадали семь человек", - отметил Терехов.

видео дня

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты попали авиабомбами в здание Госпрома, которое находится под охраной ЮНЕСКО и является памятником архитектуры.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 21:00 враг нанес удары КАБами по центральной части города и по открытой территории. Другие локации прилетов еще устанавливаются.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред / Инфографика: Главред

"Попадание зафиксировано в административное здание. Разрушены несколько этажей. В общем имеем сотни поврежденных окон в админзданиях, областной больнице и жилых домах", - написал он.

Также Синегубов уточнил, что, по предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили ФАБ-500.

Удар РФ по зданию Госпрома

"Прямое попадание зафиксировали в здание Госпрома. Это памятник национального значения, здание в стиле конструктивизма. Оккупанты ударили по знаковому символу города, который знает каждый харьковчанин", - написал Синегубов.

ГСЧС отчиталась, что частично разрушены помещения 2-го и 3-го этажей. Спасатели также заявили, что повреждены также жилые дома, больница и учебные заведения рядом.

По состоянию на 23:20 известно о восьми пострадавших, среди них полицейский, заявили в Нацполиции. Позже в Нацполиции сообщили, что количество пострадавших возросло до девяти.

  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский
  • Последствия ударов по Украине 29 октября
    Последствия ударов по Украине 29 октября Владимир Зеленский

РФ ударила по частному сектору Харькова

Позже Терехов сообщил, что в 2:51 Харьков подвергся очередному авиационному обстрелу КАБами - попадание было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений.

"Сейчас ведутся работы по разбору завалов, чтобы выявить возможных пострадавших. Предварительно, один человек погиб. На месте происшествия работают спасатели и соответствующие службы", - отметил Терехов.

Глава Харьковской ОГА добавил, что под завалами могут находиться люди, в частности, дети.

"В результате удара уже трое погибших. Спасательно-поисковая операция продолжается", - написал Синегубов.

Около 5 утра Терехов сообщил, что количество погибших возросло до четырех. Известно, что оккупанты ударили по городу ракетой-гибридом "Гром-Е1".

Гром, гром-э1 инфографика
Что известно о "Громе" / Инфографика: Главред

Атака РФ по Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ подготовила около 150 ракет. Валерий Рябых заявил, что оккупанты для ударов по Украине сейчас по большей части применяют БпЛА типа Shahed. Эти террористические атаки имеют целью не только психологическое давление на население Украины, но и также влиять на экономику Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на вечернюю атаку по Харькову и повреждения здания Госпрома. В результате атаки РФ на Харьков было серьезно повреждено одно из самых известных зданий в стиле конструктивизма в мире - Госпром, который находится под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

27 октября Украина оказалась под атакой Шахедов. Известно, что враг осуществил запуск "Шахедов" с юга и севера. Многие дроны залетали через Сумскую область. Ударные беспилотники типа "Шахед" долетели до Киева. Местные жители слышали взрывы.

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