В Киеве раздаются взрывы: Украина под атакой Шахедов

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Известно, что враг осуществил запуск "Шахедов" с юга и севера. Многие дроны залетали через Сумскую область. Поэтому "Шахеды" было слышно даже в Сумах.
Смотрите видео об атаке "Шахедов":
Известно, что вражеские беспилотники атаковали Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую, Херсонскую, Николаевскую, Донецкую и Днепропетровскую области.
В этих регионах была слышна работа ПВО.
Взрывы в Киеве
Ударные беспилотники типа "Шахед" долетели до Киева. Местные жители слышали взрывы. По предварительным данным, это была работа сил ПВО.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Атака на Украину - последние новости
Как сообщал Главред, РФ нанесла циничный удар по энергообъекту. Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумщины, применив БпЛА типа "Шахед".
В Киеве ночью также раздавались взрывы. Как рассказал начальник КГВА Сергей Попко, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника.
Поздно вечером 26 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в самой столице.
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