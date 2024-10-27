В Киеве раздаются взрывы: Украина под атакой Шахедов

Российские оккупанты запустили ударные беспилотники с юга и севера.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-razdayutsya-vzryvy-ukraina-pod-atakoy-shahedov-10609001.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Украину Шахедами / Коллаж: Главред, фото: 121 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что враг осуществил запуск "Шахедов" с юга и севера. Многие дроны залетали через Сумскую область. Поэтому "Шахеды" было слышно даже в Сумах.

Смотрите видео об атаке "Шахедов":

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

Известно, что вражеские беспилотники атаковали Сумскую, Черниговскую, Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Черкасскую, Херсонскую, Николаевскую, Донецкую и Днепропетровскую области.

видео дня

В этих регионах была слышна работа ПВО.

РФ атаковала Украину шахедами / фото: скриншот

Взрывы в Киеве

Ударные беспилотники типа "Шахед" долетели до Киева. Местные жители слышали взрывы. По предварительным данным, это была работа сил ПВО.

РФ атаковала Украину Шахедами / фото: скриншот

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о Шахедах / Инфографика: Главред

Атака на Украину - последние новости

Как сообщал Главред, РФ нанесла циничный удар по энергообъекту. Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Роменского района Сумщины, применив БпЛА типа "Шахед".

В Киеве ночью также раздавались взрывы. Как рассказал начальник КГВА Сергей Попко, силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева примерно десяток беспилотников противника.

Поздно вечером 26 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в самой столице.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред