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Секретный замысел Зеленского: предоставят ли ВСУ "Томагавки" сказал Снегирев

Даяна Швец
30 октября 2024, 12:06
137
Стоит обратить внимание на довольно интересный абзац в статье NYT.
Зеленский, Байден, Томагавк.
Эксперт Селезнев прокомментировал предоставление ракет Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, фото: ОП

Ключевые тезисы Снегирева:

  • Аналитик прокомментировал секретный пункт Зеленского
  • Союзники не желают предоставлять Украине ракеты дальнего поражения
  • Украине пора реализовать собственную ракетную программу

По данным издания The New York Times, президент Украины Владимир Зеленский в рамках одного из секретных пунктов плана Победы якобы обратился к США с просьбой предоставить ракеты "Томагавк" с дальностью 2400 км.

Как пояснил Дмитрий Снегирев, военный аналитик, соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" в материале для Главреда, когда секретный пункт объявляется в NYT, то возникает соответствующий вопрос относительно самого режима секретности.

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О чем свидетельствует план Зеленского

"В плане Зеленского есть четкий пункт о неядерном оружии сдерживания, и речь шла, соответственно, о ракетах с дальностью поражения более 500 км. Но уже тогда стало понятно, что, скорее всего, речь идет о "Томагавках". Ведь в открытой части плана Зеленского речь шла о создании размещения в Украине ракетного потенциала для неядерного сдерживания потенциального противника", - говорится в заявлении.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Союзники "сдают назад" в передаче оружия

Военный аналитик прокомментировал также реалистичность этого вопроса. Он вспомнил, что уже есть заявление неназванного чиновника, который прокомментировал пункты плана Зеленского.

"Но кроме заявлений New York Times, которые в последнее время демонстрируют определенную предвзятость в освещении украинских событий, стоит и говорить о том, что есть более весомые вещи. Которые говорят о том, что ни Соединенные Штаты, ни Германия не готовы передать даже ракеты с дальностью поражения до 150 км. Германия категорически отказала украинской стороне в возможной передаче ракет "Таурус", дальность поражения которых 500 км", - говорит Снегирев.

Как объясняет эксперт Снегирев, аналогичная ситуация и с запретом на использование "Атакамсов" для ударов по территории Российской Федерации, чья дальность поражения достигает 300 км.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

Единственным позитивом в этом, по мнению аналитика, могут быть заявления министра иностранных дел Великобритании, которой в свое время, еще во время визита Зеленского в Соединенные Штаты, заявил, что до конца 2024 года возможны изменения в моменте предоставления разрешения бить вглубь российской территории с использованием "Шторм шедоу".

"Но это, опять-таки, 300 км. То есть предельные расстояния, о которых сейчас дискутируют - это максимум 500 км. Зато, если верить New York Times, "Томагавки" с дальностью поражения 2400 км, а это фактически большая часть территории Российской Федерации. Так о какой реалистичности можно говорить, учитывая то, что Украине не дают оружие со значительно меньшей дальностью?!", - интересуется эксперт.

Запад начал "игру на опережение"

Однако стоит, по убеждению Снегирева, и обратить внимание на довольно интересный абзац в статье NYT. Там заявляется о том, что план Зеленского является невыполнимым и рассчитан на украинского потребителя. А также то, что он четко должен показать, что возможности украинской стороны в моменте противостояния российской агрессии напрямую зависят от Запада.

Соответственно, как вывод, по мнению аналитика, если Запад реагирует негативно (а он уже это сделал практически по всем пунктам), то ответственность за возможные дальнейшие события на линии соприкосновения автоматически перекладываются на страны Запада.

Поэтому, как подчеркивает Снегирев, появление статьи не случайно. Это, по его мнению, можно сказать, игра на опережение, чтобы минимизировать для себя негативные сценарии.

Речь идет о коллективной ответственности в моменте непредоставления тех или иных видов вооружения и, соответственно, возможностей использования украинской стороной соответствующей риторики.

Украине стоит становиться более самостоятельной

"С этим и связаны проблемы на линии фронта. Другой вопрос - почему на 10-м году российско-украинской войны Силы обороны Украины на 80% зависимы от внешних партнеров. Этого времени было бы более чем достаточно и для предыдущей власти, и для нынешней для развития отечественного ВПК. Более того - для собственной ракетной программы. Напомню, что в 2016 году широкой общественности были продемонстрированы оперативно-тактические комплексы "Гром-2", более известные как "Сапсан" с дальностью поражения 500 км. Деньги на разработку этих оперативно-тактических комплексов дала Саудовская Аравия, то есть даже не украинский бюджет. И почему эти ракетные технологии не были, соответственно, масштабированы в промышленных объемах и не стали на вооружение Сил обороны Украины еще до начала широкомасштабного внедрения - вопрос открытый", - интересуется эксперт.

Именно поэтому, как подчеркивает соучредитель гражданской инициативы "Правое дело", вместо того, чтобы третий год подряд слушать о немецких "Таурусах"в которых нам отказывают, мы должны были бы реализовать собственную ракетную программу, и это не "Паляница", а ОТРК "Гром-2", чья дальность вдвое больше американских "Атакмс".

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Украинские ракеты / Инфографика: Главред

"Когда говорят о том, что это невозможно в условиях войны, и делается соответствующий посыл по поводу того, что вся территория Украины находится в зоне поражения то ли крылатых, то ли баллистических ракет, можно привести пример террористических группировок ХАМАС и Хезболла, которые разместили ракетные производства под землей под боком у самой мощной армии мира - израильского ЦАХАЛа. И, соответственно, под боком у израильских спецслужб. Причем стоит отметить, что за год войны ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал чуть более 40% подземных тоннелей, что свидетельствует о характере этих инженерных сооружений. Но главное - в этих туннелях расположено ракетное производство. И, соответственно пуски баллистических ракет так же осуществляются из этих подземных бункеров", - говорит эксперт.

Кроме этого, аналитик напоминает, что нам в наследство досталось ВПК Советского Союза, которое было построено во времена Холодной войны согласно стандартам того времени - с подземными тоннелями, коммуникациями, бункерами и тому подобное. Каждое предприятие ВПК имело, соответственно, подземную инфраструктуру, и даже это бы уже дало возможность для переноса производства в землю и реализации собственной ракетной программы.

"Подытоживая: "Томагавки" не предоставят, это даже не будет рассматриваться. А то, что произошло - это так называемая контролируемая утечка информации. Потому что секретные пункты - это грифованная информация с ограниченным доступом. А если у New York Times есть доступ к подобной информации, это может означать, что западные спецслужбы просчитали возможные дальнейшие действия украинского руководства и сыграли на опережение, чтобы избежать определенных политических коллизий", - резюмирует эксперт.

нато инфографика
Расходы НАТО / Инфографика: Главред

План победы Зеленского - последние новости

Недавно стало известно, что Зеленский попросил у союзников. Об этом указало New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Кроме этого, как писал Главред, Зеленский раскрыл детали визита в Исландию. Речь шла о плане победы и производстве оружия.

А вот по мнению Путина, План победы перечеркнул возможность переговоров. Диктатор заявил, что получил предложение от Украины.

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