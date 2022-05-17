Проверяют оборону и боятся наступления ВСУ: на Сумщине объяснили атаку границы войсками РФ

Захватчики в России оборудуют свою границу, поскольку могут бояться контрнаступления армии Украины - Сумская ОВА / Reuters

Оккупационная армия России пытается проверить линию обороны Вооруженных сил Украины в Сумской области. Разрушение российским ракетным обстрелом моста через реку Клевень указывает на их опасения в связи с возможным контрнаступлением украинских войск. Захватчики окапываются и проводят работы по укреплению своего кордона на границе с Сумщиной. Об этом заявил руководитель областной военной администрации региона Дмитрий Живицкий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он сказал о том, что одной из причин атаки на границу Украины в Сумской области является проверка линии обороны ВСУ. Они хотят выяснить, насколько украинские военные готовы к защите региона и государственной границы.

Читайте такжеВооруженные силы Украины вышли на границу с Россией в Харьковской областиПо его словам, также они могут бояться контрнаступления Вооруженных сил Украины и со своей стороны укрепляют границу. На это указывает разрушение российским обстрелом моста через реку Клевень. Он шел через дорогу, которая ведет в направлении России и находится недалеко от границы.

"Мы понимаем, что у них по этому направлению наступать, вероятно, планов нет. Ведь это как раз мост, через который можно было бы совершать наступление… также они окапываются, ведут работы по укреплению собственной границы, строят опорные пункты, блокпосты. Мы понимаем, что орки боятся возможного контрнаступления, боятся за свою границу", - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Войска России пытались прорвать границу в Сумской области

Диверсионно-разведывательные группы РФ утром, 16 мая, попытались осуществить прорыв через границу в Сумской области. Руководитель областной военной администрации Дмитрий Живицкий сказал, что захватчики открыли огонь по приграничной территории Шосткинского района. Они использовали минометы, гранатометы, пулеметы и автоматы. Пограничники отбили вражескую атаку, после чего оккупанты вернулись за линию границы.

На следующий день, во вторник, 17 мая, войска России пытались прорваться через границу Украины на севере Шосткинского района в окрестностях Середино-Буды Сумской области. Прошли бои. Вражеские войска обстреливали область, вдоль кордона фиксировались пожары. Оккупанты не смогли пройти украинскую оборону.

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