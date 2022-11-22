"Путин будет упираться": Невзлин рассказал, как скоро Украина сможет вернуть себе Крым

Потеря Крыма может стать для Путина концом режима - Леонид Невзлин / Коллаж УНИАН, kremlin.ru, wikipedia.org

Путин не может представить себе ситуации, при которой Крым он не оставляет за Россией. Поэтому потеря оккупированного полуострова для российского диктатора может стать концом его правления. Такое мнение в интервью Главреду выразил российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин.

"Скорее всего, это будет концом Путина, ведь когда он уже был внизу рейтинга, именно Крым сделал его героем этой убогой нации. Потому Путин будет упираться. А поскольку, в отличие от американцев и всех остальных, мы едины в том, что Россия будет без Путина (а желательно ещё и без центра в Москве), то нам вынесение Крыма за рамки переговоров в каком-либо смысле невыгодно, вредно и опасно", - считает Невзлин.

По словам российско-израильского предпринимателя, возврат Крыма под контроль Украины будет возможен, только если Россия не сможет удержать его военным путем. Но поскольку Крым - это всеми признанная территория Украины, нужно поступать точно так же, как с Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областями. А именно - возвращать их Украине, и уж она сама будет разбираться, что ей делать с людьми и территориями.

"Поэтому вопрос Крыма я считаю принципиальным именно в том смысле, что его надо забирать любой ценой. Как – это тоже не бином Ньютона, это и без меня знают и американское, и европейское, и украинское руководство", - считает Леонид Невзлин.

Как сообщал Главред, заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов в интервью Sky News заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что война России против Украины продолжается, и украинское государство будет готово к проведению кампании по возвращению оккупированного Россией Крыма. Однако точных сроков проведения такой операции чиновник не озвучил.

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